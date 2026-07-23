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मेदांता में सोनम वांगचुक से नहीं मिल सके विपक्षी सांसद, सांसदों ने अस्पताल के बाहर जताया विरोध, पत्नी को सौंपा समर्थन पत्र

मेदांता में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को अनुमति नहीं मिली. वहीं, सोनम की पत्नी ने अनशन जारी रहने की बात कही.

Sonam Wangchuk Medanta Hospital
मेदांता में सोनम वांगचुक से नहीं मिल सके विपक्षी सांसद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 23, 2026 at 11:14 AM IST

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गुरुग्राम: मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को अस्पताल प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिली. इसके बाद सांसद कुछ समय तक अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे और प्रशासन पर मुलाकात से रोकने का आरोप लगाया. इस दौरान अस्पताल परिसर और आईसीयू फ्लोर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

सांसदों ने पत्नी को सौंपा समर्थन पत्र: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में पहुंचे विपक्षी सांसदों का कहना था कि वे सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह करना चाहते थे. सांसद अपने साथ 50 से अधिक विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भी लेकर पहुंचे थे. मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने यह पत्र सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि को सौंप दिया और उनसे बातचीत के बाद दिल्ली लौट गए.

Sonam Wangchuk Medanta Hospital
सोनम वांगचुक से नहीं मिल सके विपक्षी सांसद (ETV Bharat)

"अनशन खत्म कराने आए थे": इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि, "हम सोनम वांगचुक से मिलकर उन्हें अनशन समाप्त करने का आग्रह करने आए थे. हमारे साथ 50 से अधिक विपक्षी सांसदों का समर्थन पत्र भी था, लेकिन हमें मिलने की अनुमति नहीं दी गई." वहीं, सपा सांसद प्रिया सरोज ने भी कहा कि "लोकतांत्रिक तरीके से किसी से मिलने आने वाले प्रतिनिधियों को रोकना उचित नहीं है."

सांसदों ने अस्पताल के बाहर जताया विरोध (ETV Bharat)

"मुलाकात करने वालों को रोका जा रहा": वहीं, इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि ने कहा कि, "अस्पताल में सोनम से मिलने आने वाले लोगों को लगातार रोका जा रहा है. जैसे ही कोई मिलने पहुंचता है, आईसीयू के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, जिससे मुलाकात नहीं हो पाती. बातचीत और समाधान के लिए भरोसे का माहौल जरूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं दिख रहा."

"लिखित आश्वासन मिलने पर ही खत्म होगा अनशन": डॉ. गीतांजलि ने आगे कहा कि, "सोनम वांगचुक तभी अनशन समाप्त करेंगे, जब सरकार आंदोलन में शामिल बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ भविष्य में कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं होने का लिखित आश्वासन देगी.अनशन के 25वें दिन सोनम वांगचुक के वाइटल्स फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन उनका करीब 11 किलोग्राम वजन कम हो चुका है और वे काफी कमजोर हो गए हैं. फिलहाल उनका अनशन जारी रहेगा."

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