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सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफदरगंज से हुए शिफ्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को इलाज के लिए मेदांता हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है.

मेदांता शिफ्ट हुए सोनम वांगचुक
मेदांता शिफ्ट हुए सोनम वांगचुक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 9:37 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 9:48 PM IST

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गुरुग्राम: सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया. वांगचुक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एम्बुलेंस से मेदांता लाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है.

सोनम वांगचुक मेदांता में भर्ती: दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान कहा कि वांगचुक की लगातार चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक है. अदालत ने उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उनकी पसंद के निजी अस्पताल मेदांता में स्थानांतरित करने की अनुमति दी.

CJP SONAM WANCHUK (CJP SONAM WANCHUK)

24 घंटे निगरानी का आदेश: हाईकोर्ट ने मेदांता अस्पताल को विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सफदरजंग अस्पताल, एम्स और वांगचुक के निजी चिकित्सकों की मेडिकल रिपोर्ट रखी गई. रिपोर्ट में इस बात पर सहमति जताई गई कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए निरंतर मेडिकल मॉनिटरिंग जरूरी है. इसके बाद अदालत ने तत्काल प्रभाव से उन्हें मेदांता स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

वांगचुक का इलाज शुरू: मेदांता अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी. अस्पताल में उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार किया जाएगा.

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Last Updated : July 21, 2026 at 9:48 PM IST

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