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सेहत में सुधार के बाद सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली रवाना

सेहत में सुधार के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज कर दिया गया है.

SONAM WANGCHUK Health Update
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को छुट्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 27, 2026 at 3:27 PM IST

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गुरुग्रामः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार को मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से डिस्चार्ज कर दिया गया है. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी. अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद सोनम वांगचुक कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के लिए रवाना हुए. अस्पताल परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

24 जुलाई को अनशन तोड़ने के बाद सेहत में हुआ सुधारः 21 जुलाई से मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में सोनम वांगचुक भर्ती थे. अनशन के 26 दिन बाद 24 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी. दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया था. इलाज के दौरान उनकी लगातार चिकित्सकीय निगरानी की गई और स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया गया. अब स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

सेहत में सुधार के बाद सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से हुए डिस्चार्ज (ETV Bharat)

28 जून को अनशन पर बैठ थे सोनम वांगचुकः नई दिल्ली में 20 जून को जंतर-मंतर पर CJP की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ. 28 जून को सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए. इसके बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी. 18 जुलाई को सुबह-सुबह जबरन धरना स्थल से दिल्ली पुलिस ने उन्हें हटा कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया. 21 जुलाई को वहां से हटाकर गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था.

सोनम वांगचुक मेदांता में भर्ती: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया शामिल थे. खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वांगचुक की लगातार चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक है. अदालत ने उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उनकी पसंद के निजी अस्पताल मेदांता में स्थानांतरित करने की अनुमति दी.

ये भी पढ़ें-सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफदरगंज से हुए शिफ्ट

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