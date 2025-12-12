ETV Bharat / state

शिलांग में सोनम और राजा रघुवंशी के प्यार का सीक्रेट, सोनम की दो जिगरी दोस्त खोलेंगी नए राज?

वीसी के जरिए बयान देने कोर्ट पहुंचीं सोनम की दो दोस्त (Etv Bharat)

कोर्ट में ये सुनवाई देश के बहुचर्चित शिलांग हनीमून मर्डर केस पर हो रही है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने हनीमून पर योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा व अन्य दोस्त आरोपी बनाए गए हैं.

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है. जहां पिछले दिनों इस पूरे मामले में मृतक राजा रघुवंशी के भाई के बयान हुए, तो वहीं गुरुवार को इंदौर की जिला कोर्ट में सोनम की दो दोस्त पहुंचीं. सोनम की इन दो दोस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग कोर्ट से जोड़ा गया. इस दौरान सोनम रघुवंशी की एक दोस्त के डेढ़ घंटे तक बयान हुए जबकि दूसरी दोस्त बयान अगली सुनवाई में होंगे.

इसके बाद से इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस ने लंबी जांच के साथ सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. अब इस पूरे मामले में शिलांग कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, जहां एक के बाद एक गवाहों और आरोपियों व मृतक से जुड़े लोगों के बयान हो रहे हैं. इसी बीच सोनम की दो दोस्तों की कोर्ट में एंट्री हुई है.

आरोपी सोनम रघुवंशी व मृतक राजा रघुवंशी (Etv Bharat)

राजा मर्डर केस को मिल सकती है नई दिशा

पिछले दिनों इस मामले में मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के बयान हुए तो वहीं गुरुवार को हत्याकांड को अंजाम देने वाली आरोपी सोनम रघुवंशी की महिला मित्रों के बयान हुए. इंदौर की जिला कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनम की दोस्त बयान देने पहुंचीं. पहली दोस्त के बयान पूरे हो चुके हैं लेकिन उससे क्रॉस सवाल होना अभी बाकी हैं.

मामले की जानकारी देते राजा रघुवंशी के भाई विपिन (Etv Bharat)

वहीं, दूसरी दोस्त के पूरे बयान होने बाकी हैं. शिलांग कोर्ट ने इस दौरान सोनम की एक दोस्त से तकरीबन डेढ़ घंटे तक सवाल किए. इस दौरान कई अहम जानकारियां निकलकर आ रही हैं, जो इस केस को नई दिशा दे सकती हैं.

जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

मृतक राजा के भाई ने कही ये बात

इंदौर के अपर लोक अभियोजन अधिकारी विनय पाटीदार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ब्यान होने की पुष्टि की है. वहीं इस मामले में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, '' मुझे भी आज जानकारी लगी है कि इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की दो महिला मित्रों के बयान हुए हैं. फिलहाल किस तरह के बयान हुए हैं, उसकी जानकारी नहीं है और मुझे यह अंदेशा है कि आरोपी सोनम के भाई गोविंद की इन दोनों लड़कियों से सीधी बातचीत है और संभवत: गोविंद के दबाव में इन्होंने अपने बयान बदल दिए होंगे.''