शिलांग में सोनम और राजा रघुवंशी के प्यार का सीक्रेट, सोनम की दो जिगरी दोस्त खोलेंगी नए राज?

सोनम की दो दोस्त करेंगी राजा और सोनम रघुवंशी के प्यार का तफ्सरा. शिलांग और इंदौर कोर्ट को वीडियो कॉल से बताएंगी असल दास्तां.

sonam raghuvanshi best friends call
राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 9:28 AM IST

Updated : December 12, 2025 at 9:38 AM IST

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है. जहां पिछले दिनों इस पूरे मामले में मृतक राजा रघुवंशी के भाई के बयान हुए, तो वहीं गुरुवार को इंदौर की जिला कोर्ट में सोनम की दो दोस्त पहुंचीं. सोनम की इन दो दोस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग कोर्ट से जोड़ा गया. इस दौरान सोनम रघुवंशी की एक दोस्त के डेढ़ घंटे तक बयान हुए जबकि दूसरी दोस्त बयान अगली सुनवाई में होंगे.

सोनम की दोस्त खोलेंगी कई राज?

कोर्ट में ये सुनवाई देश के बहुचर्चित शिलांग हनीमून मर्डर केस पर हो रही है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने हनीमून पर योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या कर दी. इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा व अन्य दोस्त आरोपी बनाए गए हैं.

sonam raghuwanshi case update
वीसी के जरिए बयान देने कोर्ट पहुंचीं सोनम की दो दोस्त (Etv Bharat)

इसके बाद से इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस ने लंबी जांच के साथ सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. अब इस पूरे मामले में शिलांग कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, जहां एक के बाद एक गवाहों और आरोपियों व मृतक से जुड़े लोगों के बयान हो रहे हैं. इसी बीच सोनम की दो दोस्तों की कोर्ट में एंट्री हुई है.

raja raghuwanshi sonam raghuwanshi final verdict
आरोपी सोनम रघुवंशी व मृतक राजा रघुवंशी (Etv Bharat)

राजा मर्डर केस को मिल सकती है नई दिशा

पिछले दिनों इस मामले में मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के बयान हुए तो वहीं गुरुवार को हत्याकांड को अंजाम देने वाली आरोपी सोनम रघुवंशी की महिला मित्रों के बयान हुए. इंदौर की जिला कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनम की दोस्त बयान देने पहुंचीं. पहली दोस्त के बयान पूरे हो चुके हैं लेकिन उससे क्रॉस सवाल होना अभी बाकी हैं.

मामले की जानकारी देते राजा रघुवंशी के भाई विपिन (Etv Bharat)

वहीं, दूसरी दोस्त के पूरे बयान होने बाकी हैं. शिलांग कोर्ट ने इस दौरान सोनम की एक दोस्त से तकरीबन डेढ़ घंटे तक सवाल किए. इस दौरान कई अहम जानकारियां निकलकर आ रही हैं, जो इस केस को नई दिशा दे सकती हैं.

Raja Raghuvanshi murder case update indore court
जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Etv Bharat)

मृतक राजा के भाई ने कही ये बात

इंदौर के अपर लोक अभियोजन अधिकारी विनय पाटीदार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ब्यान होने की पुष्टि की है. वहीं इस मामले में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, '' मुझे भी आज जानकारी लगी है कि इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की दो महिला मित्रों के बयान हुए हैं. फिलहाल किस तरह के बयान हुए हैं, उसकी जानकारी नहीं है और मुझे यह अंदेशा है कि आरोपी सोनम के भाई गोविंद की इन दोनों लड़कियों से सीधी बातचीत है और संभवत: गोविंद के दबाव में इन्होंने अपने बयान बदल दिए होंगे.''

