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छऊ महोत्सव के मंच पर सोना महापात्रा की आवाज का बिखरा जादू, छऊ कलाकारों ने भी अपनी कला से बांधा समां

छऊ महोत्सव में सिंगर सोना महापात्रा ( Etv Bharat )