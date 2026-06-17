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Family Dispute : बेटे व बहू ने पिता की फर्म से फर्जीवाड़ा कर निकाले करोड़ों रुपए, बड़े भाई ने दर्ज कराई FIR

1970 से संचालित थी पारिवारिक फर्म: परिवाद के अनुसार अरुण शर्मा के पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार शर्मा वर्ष 1970 से 'सील साइंटिफिक एंड सप्लायर्स' नामक फर्म का संचालन करते थे. फर्म की शाखाएं अलवर और भिवाड़ी में संचालित थीं. गत 11 नवंबर 2023 को प्रमोद कुमार शर्मा को पैरालिसिस का अटैक आया था. इसके बाद वे चलने-फिरने और हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो गए थे और 15 मई 2024 को उनका निधन हो गया.

मामला न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर दर्ज किया गया है. जांच के दौरान बैंक खातों के रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन, जीएसटी दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की विस्तार से जांच की जाएगी. -रामेश्वर लाल, अरावली विहार थानाधिकारी.

परिवाद में उन्होंने अपने छोटे भाई वरुण शर्मा और उनकी पत्नी श्रुति तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है.

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पारिवारिक फर्म से करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी, फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक खातों के संचालन और रकम के दुरुपयोग का मामला सामने आया है. न्यायालय के आदेश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामला शहर निवासी अरुण शर्मा की ओर से न्यायालय एसीजेएम संख्या-3 अलवर में प्रस्तुत परिवाद से जुड़ा है.

बीमारी के दौरान तैयार किए फर्जी दस्तावेज: बड़े भाई अरुण शर्मा ने आरोप लगाया है कि पिता की बीमारी के दौरान उनके छोटे भाई वरुण शर्मा ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं को फर्म के बैंक खातों का अधिकृत संचालक दर्शाया. इसी आधार पर पंजाब नेशनल बैंक की नीलम चौक, भिवाड़ी शाखा में संचालित फर्म के खाते का संचालन किया गया. इसके बाद फर्म के खातों से करीब 3 करोड़ 96 लाख 66 हजार 308 रुपए विभिन्न खातों में स्थानांतरित किए गए. यह राशि वरुण शर्मा, उनकी पत्नी श्रुति तिवारी तथा अन्य संबंधित खातों में ट्रांसफर की गई.

फर्जी हस्ताक्षर कर प्राधिकृत पत्र तैयार करने का आरोप: परिवादी का आरोप है कि 7 दिसंबर 2023 को एक प्राधिकृत पत्र तैयार किया गया, जिस पर उनके पिता के कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर किए गए. इसी दस्तावेज के आधार पर बैंक खातों का संचालन किया गया और वित्तीय लेनदेन किए गए. परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच करवाई गई थी, जिसमें हस्ताक्षरों को संदिग्ध और कूटरचित बताया गया. इसके अलावा जीएसटी पंजीकरण में भी कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है.

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मार्च 2025 में हुआ मामले का खुलासा: अरुण के अनुसार मार्च 2025 में बैंक खातों और लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.इसके बाद उन्होंने 17 मार्च 2026 को अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई.साथ ही 25 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक अलवर को भी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा गया.

परिवादी का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी. न्यायालय एसीजेएम संख्या-03 अलवर ने परिवाद और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मामला पुलिस जांच के लिए भेज दिया. न्यायालय के आदेश के आधार पर अरावली विहार थाना पुलिस ने वरुण शर्मा और श्रुति तिवारी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.