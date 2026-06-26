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हापुड़ में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर पिता से लूट लिए लाख रूपये, पुलिस ने 12 घंटों के भीतर किया गिरफ्तार

हापुड़ में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर पिता से लूट लिए लाख रूपये ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर पिता से एक लाख रुपये लूट कर फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से 12 घंटे के भीतर पूरी वारदात का खुलासा कर बेटे के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लाख रुपये नकदी, चोरी का बैग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चार मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की है. विक्की उर्फ ब्रेटली के पास से 315 बोर तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिले है. बरामद रकम में एक आरोपी से 40 हजार, दूसरे से 30 हजार तथा शेष दो से 15-15 हजार रुपये बरामद हुए. गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र स्थित गांव मुकीमपुर निवासी सतीश बैंक से एक लाख रुपये निकालकर नई बाइक खरीदने जा रहे थे. पिलखुवा क्षेत्र में शौच के लिए रुकने के दौरान उन्होंने रुपयों से भरा बैग अपनी बाइक पर टांग दिया. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों ने मौका पाकर बैग उड़ा कर फरार हो गए.