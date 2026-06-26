हापुड़ में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर पिता से लूट लिए लाख रूपये, पुलिस ने 12 घंटों के भीतर किया गिरफ्तार
आरोपियों के पास से 315 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:09 PM IST
हापुड़: जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर पिता से एक लाख रुपये लूट कर फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से 12 घंटे के भीतर पूरी वारदात का खुलासा कर बेटे के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लाख रुपये नकदी, चोरी का बैग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चार मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की है. विक्की उर्फ ब्रेटली के पास से 315 बोर तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिले है. बरामद रकम में एक आरोपी से 40 हजार, दूसरे से 30 हजार तथा शेष दो से 15-15 हजार रुपये बरामद हुए.
गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र स्थित गांव मुकीमपुर निवासी सतीश बैंक से एक लाख रुपये निकालकर नई बाइक खरीदने जा रहे थे. पिलखुवा क्षेत्र में शौच के लिए रुकने के दौरान उन्होंने रुपयों से भरा बैग अपनी बाइक पर टांग दिया. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों ने मौका पाकर बैग उड़ा कर फरार हो गए.
एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य सबूतों के आधार पर शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया. पुलिस ने पीड़ित के बेटे गौरव के साथ गांव मुकीमपुर निवासी विक्की उर्फ ब्रेटली, मनीष और डूहरी निवासी अमित को गिरफ्तार किया.
पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसने मौज-मस्ती और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए साथियों के साथ मिलकर चोरी की यह योजना बनाई थी, पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी शातिर अपराधी हैं. विक्की उर्फ ब्रेटली पर थाना भोजपुर और थाना पिलखुवा के साथ थाना गुलावठी का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ वर्तमान मुकदमे सहित 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मनीष और अमित के खिलाफ यह पहला मुकदमा है.
आरोपी गौरव के खिलाफ थाना भोजपुर में चार मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मामले के बाद, एएसपी ने लोगों और व्यापारियों से बड़ी रकम लेकर आने-जाने के दौरान सतर्क रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस को सूचना देने की अपील की है.
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