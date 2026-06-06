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बेरीनाग की बूढ़ी मां को 46 साल बाद मिला गुमशुदा बेटा, आवाज से पहचाना, भेष देखकर निकले आंसू

15 वर्ष की उम्र में बेटा हो गया था लापता, छोटे-मोटे काम करने के बाद बन गया साधु, भिक्षा मांगने के दौरान मां ने पहचाना

Mother finds missing son
लापता बेटे से मिलकर खुश हुई बूढ़ी मां (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 12:21 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 1:25 PM IST

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पिथौरागढ़: मां और बेटे का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक होता है. मां अपने बेटे की हर खुशी में मुस्कुराती है और हर दुख में उसके साथ खड़ी रहती है. बेटे के लिए मां का प्यार निस्वार्थ, अटूट और जीवनभर साथ निभाने वाला होता है. मां की दुआएं बेटे की सबसे बड़ी ताकत बनती हैं. यही ममता इस रिश्ते को सबसे भावुक और पवित्र बनाती है.

46 साल बाद मिला लापता बेटा: यह सब कुछ देखने को मिला है पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा पर स्थित बेरीनाग के ग्राम पंचायत पौषा पोस्ताला के दौलीगाड़ गांव में. यहां 46 वर्ष के बाद मां ने अपने बिछड़े गुमशुदा बेटे को पहचान लिया जिसने बाबा का रूप धरा था. पहचानते ही मां भावुक होकर फफकर रो पड़ी और बाबा बना बेटा भी भावुक हो गया.

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46 साल पहले लापता हुआ बेटा मां से मिला (ETV Bharat)

15 साल की उम्र में हुआ था लापता: दौलीगाड़ गांव में तारा दत्त उपाध्याय का बेटा बुद्धि बल्लभ उपाध्याय 15 वर्ष की उम्र में घर से अचानक लापता हो गया था. उस दौरान तारा दत्त उपाध्याय ने काफी कोशिश बेटे को खोजने की की थी, लेकिन कहीं बेटे का पता नहीं चला. वर्ष 2005 में पति तारादत्त उपाध्याय का निधन होने के बाद भी नंदी देवी बेटे के लिए आस लगाए रखती थी. नंदी देवी मिलने वाले ग्रामीणों और अपने परिजनों से हमेशा बेटे बुद्धि बल्लभ को खोजने और कहीं देखने पर बताने को कहती थी.

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मां ने अपने जिगर के टुकड़े की आवाज और चेहरा पहचान लिए (ETV Bharat)

बेटे की राह तकते 85 साल की हो गई मां: बेटे को देखने की आस में नंदी देवी की उम्र 85 वर्ष हो चुकी है. लेकिन बेटे के लौट आने की आस हमेशा रखती रहीं. गुरुवार 4 जून को नंदी देवी के घर के दरवाजे पर बुद्धि बल्लभ बाबा के रूप में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा. नंदी देवी उसकी आवाज सुनकर उसका चेहरा कुछ देर तक देखती रहीं. बेटे को पहचानते ही मां नंदी देवी ने बेटे बुद्धि बल्लभ को गले लगाया और फफकर रो पड़ीं. बाबा के भेष में बेटा भी भावुक हो गया.

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फिर जीत गई मां की ममता (ETV Bharat)

अचानक 46 साल बाद भिक्षा मांगने आए बेटे को मां ने पहचान लिया: तभी आसपास के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और मां और बेटे के 46 वर्ष के बाद मिलन का दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया. मां नन्दी देवी ने बताया कि उन्हें हमेशा लगता था कि मेरा बेटा अवश्य एक दिन घर आयेगा और उनसे मिलेगा. बुद्धि बल्लभ ने बताया कि उन्होंने घर से जाने के बाद ट्रक और गाड़ियों में काम किया. फिर उसके बाद मंदिरों में गए और धार्मिक आस्था के पथ पर निकल पड़े. हरिद्वार के बाद राजस्थान के बीकानेर में एक मंदिर में रहकर बाबा का रूप धारण कर लिया. घर से मां के हाथों से भिक्षा लेकर आने की परम्परा के तहत वह घर आए थे.

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घर से जाने के बाद साधु बन गए बुद्धि बल्लभ और बुद्धनाथ रखा नाम (ETV Bharat)

बुद्धनाथ नाम रखा नया नाम: बुद्धि बल्लभ उपाध्याय ने अपना जोगी का रूप धारण करने के दौरान नाम बुद्धि बल्लभ से बदलकर बुद्धनाथ रख दिया और पता भी हिमाचल प्रदेश का रखा. बुद्धि बल्लभ की वर्तमान में 12 फीट से अधिक लम्बी जटा है. घर पहुंचते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे और बाबा के रूप में आशीर्वाद लिया.

परिजनों का जाना हाल: बुद्धि बल्लभ जब अपने घर पहुंचे तो अपने पिता, भाई और चाचा, ताऊ सभी के बारे में पूछा. बेरीनाग से चचेरे भाई आनन्द बल्लभ उपाध्याय भी अपने परिवार के साथ बुद्धि बल्लभ से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पहचान लिया. घर से निकलने से पूर्व के हालचाल भी जाने. बुद्धि बल्लभ उर्फ बुद्धनाथ ने बताया कि अभी वो कुछ दिन मां के पास रहेंगे. फिर वापस बीकानेर जाएंगे.
ये भी पढ़ें: फिल्मी कहानी की तरह 8 साल पहले मां से बिछड़े थे दो बेटे, ऑपरेशन स्माइल ने बेटे को मां से मिलाया, छलके आंसू

Last Updated : June 6, 2026 at 1:25 PM IST

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