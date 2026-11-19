मां की हत्या करने वाला बेटा रायपुर में गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद में दिया वारदात को अंजाम
खमतराई पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने हत्याकांड का खुलासा किया. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 10:14 PM IST
रायपुर: कमिश्नरेट एरिया के खमतराई थाना पुलिस ने मां की हत्या के आरोपी पुत्र को गुरुवार को गिरफ्तार किया. आरोपी पुत्र ने अपनी मां श्यामा गिरी गोस्वामी की हत्या को सामान्य मृत्यु बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी. जांच में पता चला कि आरोपी पुत्र ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी मां की हत्या की थी. पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई खमतराई पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने की.
बेटे ने की मां की हत्या
नॉर्थ जोन के DCP दीपमाला कश्यप ने कहा, "आरोपी पुत्र संजू उर्फ संदीप गिरी गोस्वामी का विवाद 5 जुलाई 2023 को अपनी मां श्यामा गिरी गोस्वामी के साथ हुआ था. विवाद के बाद आरोपी पुत्र ने अपनी मां को धक्का दिया जिसकी वजह से उसकी मां का सिर दीवार से टकरा गया. इतना करने के बाद भी आरोपी पुत्र ने पास में रखे सिलबट्टे के लोहे से भी अपनी मां के सिर के पीछे वार किया. इसके साथ ही आरोपी पुत्र ने पलंग में लगे मच्छरदानी की रस्सी से उसका गला घोट दिया. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. उस दौरान आरोपी पुत्र ने इस घटना को पुलिस को सामान्य घटना बताया था."
पुलिस की जांच में इस बात का पता चला कि मृतिका श्यामा गिरी गोस्वामी का अपने पुत्र संजू उर्फ संदीप गिरी गोस्वामी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था. आरोपी अपनी पत्नी एवं बच्चों को घर लाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर मां बेटे के बीच विवाद हुआ था. हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र ने घटना को छुपाने के उद्देश्य से मृतिका यानी अपनी मां के सिर में गमछा बांध दिया. माथे एवं सिर में गुलाल लगा दिया: दीपमाला कश्यप, नार्थ जोन डीसीपी
पारिवारिक विवाद में किया मर्डर
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस घटना की जानकारी न ही अपने बहनों को दी और ना ही पुलिस को दी. मृत्यु का सामान्य कारण बताकर हत्या की घटना को छुपाने का प्रयास आरोपी ने किया. घटना के बाद मृतिका की पुत्री संगीता गोस्वामी ने अपनी मां की मृत्यु को लेकर संदेह व्यक्त किया था. इसकी शिकायत पुलिस में की थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की बारीकी और गंभीरता से दोबारा जांच की तब हत्या का राज खुला. आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अपनी मां की हत्या करने की बात स्वीकार की.