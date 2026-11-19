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मां की हत्या करने वाला बेटा रायपुर में गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद में दिया वारदात को अंजाम

बेटे ने की मां की हत्या ( ETV Bharat )

रायपुर: कमिश्नरेट एरिया के खमतराई थाना पुलिस ने मां की हत्या के आरोपी पुत्र को गुरुवार को गिरफ्तार किया. आरोपी पुत्र ने अपनी मां श्यामा गिरी गोस्वामी की हत्या को सामान्य मृत्यु बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी. जांच में पता चला कि आरोपी पुत्र ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी मां की हत्या की थी. पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई खमतराई पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने की.



