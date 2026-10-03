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2000 किलोमीटर दूर पिता की हत्या, एक चूक से बेटे का बिगड़ गया 'दृश्यम मूवी' वाला प्लान

दृश्यम फिल्म से प्रभावित होकर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी लेकिन उसकी एक गलती ने पूरा राज खोल दिया. रिपोर्ट-अमित कुमार

Samastipur murder case
समस्तीपुर हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 12:36 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत दरवा गांव में 26 जुलाई की रात घर के बाहर सो रहे करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग रघुवीर सहनी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने हत्या स्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली, लेकिन हत्यारा लंबे समय तक पकड़ में नहीं आया. कई महीनों की गहन जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, वह सुनकर हर कोई चौंक गया.

हत्या का तरीका ‘दृश्यम’ से प्रभावित

पटोरी डीएसपी बी.के. मेधावी के अनुसार हत्यारा खुद मृतक का बेटा शिवशंकर निकला. उसने अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम’ में दिखाए गए हत्या के तरीके से प्रभावित होकर यह वारदात अंजाम दी. पूरा प्लान उसने गुजरात के सूरत में बैठकर बनाया था, ताकि उस पर कोई शक न हो.

सूरत में बंद किया अपना मोबाइल

जमीन के विवाद को लेकर शिवशंकर ने यह कदम उठाया. वह गांव की कुछ जमीन बेचना चाहता था, लेकिन पिता और पत्नी के बीच इसको लेकर विवाद चल रहा था. हत्या के दिन उसने सूरत में अपना मोबाइल बंद कर दिया, ताकि उसका लोकेशन वहीं दिखे. फिर ट्रेन पकड़कर करीब 2000 किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचा.

रात के अंधेरे में पहुंचा घर

पटोरी रेलवे स्टेशन से रात के अंधेरे में कई किलोमीटर पैदल चलकर वह घर पहुंचा, ताकि कोई उसे देख न सके. घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसकर उसने वहां रखी कुल्हाड़ी से सो रहे पिता पर कई वार किए और उनकी हत्या कर दी. कुल्हाड़ी वहीं फेंककर वह उसी रास्ते वापस पटोरी स्टेशन पहुंचा, वहां से पटना होते हुए सूरत लौट गया.

एक छोटी-सी गलती से खुला राज

लेकिन शातिर हत्यारे ने एक छोटी-सी गलती कर दी, जिसने उसका पूरा फिल्मी प्लान चौपट कर दिया. पटोरी स्टेशन पर उसने मोबाइल ऑन कर अपनी पत्नी को कॉल किया और फिर तुरंत बंद कर दिया. इसके बाद उसने सूरत पहुंचकर ही मोबाइल दोबारा ऑन किया. पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन ट्रेस कर इस कॉल का पता लगा लिया.

"आरोपी शिवशंकर को सूरत से गिरफ्तार कर लिया है. जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है."- बी.के. मेधावी, डीएसपी, पटोरी

अंतिम संस्कार में भी घर नहीं आया बेटा

परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद शिवशंकर अंतिम संस्कार में भी घर नहीं आया. उसने कुछ बहाने बना दिए, जिससे उसके खिलाफ शक और गहराता गया. डीएसपी मेधावी के अनुसार आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और हत्या कैसे अंजाम दी, इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है.

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