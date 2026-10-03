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2000 किलोमीटर दूर पिता की हत्या, एक चूक से बेटे का बिगड़ गया 'दृश्यम मूवी' वाला प्लान

समस्तीपुर हत्याकांड ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत दरवा गांव में 26 जुलाई की रात घर के बाहर सो रहे करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग रघुवीर सहनी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने हत्या स्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली, लेकिन हत्यारा लंबे समय तक पकड़ में नहीं आया. कई महीनों की गहन जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, वह सुनकर हर कोई चौंक गया.