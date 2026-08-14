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नोएडा: पिता की हत्या के बाद बेटे ने दी जान, इस वजह से था नाराज

पुलिस की ओर से तलाश किए जाने पर मृतक के घर से खून से सने कपड़े और कुल्हाड़ी भी बरामद की गई. जांच जारी है..

नोएडा में पिता की हत्या के बाद बेटे ने दी जान
नोएडा में पिता की हत्या के बाद बेटे ने दी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 1:33 PM IST

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नई दिल्ली: नोएडा के सेक्टर-121 गड़ी चौखंडी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक बेटे ने पिता की हत्या करने के बाद अपनी जान दे दी. युवक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने किशोर के पिता की तलाश शुरू की, जिसके बाद उनका शव घर पर मिला. साथ ही बेटे के खून से सने कपड़े और कुल्हाड़ी भी बरामद की गई. जानकारी के मुताबिक स्कूल एडमिशन और बाहर घूमने को लेकर पिता-पुत्र में विवाद था. मृतक राजू शर्मा के भाई अरुण शर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई. थाना फेज-3 पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के भाई अरुण शर्मा की तरफ से सूचना दी गई कि उसके भतीजे अमृत शर्मा ने सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी है. साथ ही भाई राजू शर्मा का पता नहीं चल रहा है. पुलिस की तलाश के दौरान घर से राजू शर्मा का शव बरामद हुआ, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए चोटों के निशान पाए गए. सूचना पर फोरेंसिक टीम एवं अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

उन्होंने आगे बताया, प्रथम दृष्टया जांच में स्थानीय लोगों एवं परिजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि राजू शर्मा अपने बेटे अमृत को बाहर जाने से रोकता था. साथ ही उसका विद्यालय में प्रवेश भी नहीं कराया था, जिससे वह मानसिक रूप से अवसादग्रस्त था. घटनास्थल से खून से सने हुए कपड़े बरामद किए गए. वहीं अमृत शर्मा के पास से मृतक पिता का मोबाइल व कमरे की चाबी बरामद हुई थी, जिसे फोरेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है. थाना फेस-3 में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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