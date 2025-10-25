लखनऊ में 72 साल की महिला की लाश घर में मिली; पास में ईंट लेकर बैठा था इकलौता बेटा, पुलिस ने हिरासत में लिया
एडि.सीपी पश्चिम धन्नजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में बेटे अंतेंद्र सिंह उर्फ ठाकुर से पूछताछ की जा रही है.
Published : October 25, 2025 at 9:56 PM IST
लखनऊ: ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव घर में मिला. महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रह रही थी. महिला के शव के पास ही बेटा ईंट लेकर बैठा मिला. पुलिस ने उसको तुरंत हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता लगा कि बेटा नशे का आदी है. उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. महिला की बेटियों ने बेटे पर ही रुपयों के लिए मां की हत्या करने का आरोप लगाया है.
दरवाजा तोड़कर घर में घुसी पुलिस: महिला की पहचान विमला सिंह के रूप में हुई. वह अपने बेटे अंतेंद्र सिंह उर्फ ठाकुर के साथ रह रही थी. पड़ोसी रितेश कनौजिया ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे मोहल्ले के कुछ लड़कों ने घर में महिला के बेहोश होने की सूचना दी. जब पुलिस को बुलाकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो घर का सामने का गेट बंद था.
महिला के बेटे ने किया ईंट से हमला: जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर बैठा बेटा अंतेंद्र सिंह लोगों को ईंट से मारने लगा. पुलिस ने उसे किसी तरह काबू किया और हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बुजुर्ग महिला को तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचाया. वहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया.
बहन ने कहा- भाई ही हत्यारा: सूचना मिलने के बाद विमला सिंह की चारों बेटियां लखनऊ पहुंचीं. सभी की शादी हो चुकी है और वह हरदोई में रहती हैं. बड़ी बेटी शिबू ने आरोप लगाया है कि उनके भाई ने ही मां को मारा है. शिबू ने बताया भाई नशे का आदी है. उसने फोन किया और बताया कि मां मर गई है. कैसे क्या हुआ, ये नहीं बताया.
पुलिस की शक की सुई भी बेटे पर: मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि भाई ने ही मां को मारा है. वह अक्सर नशे के लिए रुपये मांगता था. रुपये न मिलने पर मां से झगड़ा करता था. शिबू ने कहा कि भाई ने ही मां को मारा है. एडिसीपी पश्चिम धन्नजय सिंह कुशवाहा ने बताया शुरुआती जांच में पता चला है कि बेटा अंतेंद्र सिंह उर्फ ठाकुर कोई काम नहीं करता था. घर में ही रहता था.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पुलिस को आशंका है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है. महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
