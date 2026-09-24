कानपुर दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बेटा सुब्रत गिरफ्तार
मुख्य आरोपी नौकर ने बताया कि हत्या का असली षड्यंत्रकारी विनीत का बेटा सुब्रत था, जिसने अपने पिता की हत्या के लिए सुपारी दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 10:24 AM IST
कानपुर: कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके बेटे सुब्रत को बुधवार आधी रात गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में मुख्य आरोपी और पुराने नौकर विशाल गौतम ने खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि हत्या का असली षड्यंत्रकारी विनीत का बेटा सुब्रत ही था, जिसने अपने पिता की हत्या कराने के लिए छह लाख रुपये की सुपारी दी थी.
पूर्व नौकर विशाल गौतम ने पुलिस के समक्ष दावा किया कि सुब्रत ने ही सुपारी के पैसे दिए थे और पकड़े जाने की स्थिति में अपनी पत्नी शालू का नाम लेने के लिए कहा था. विशाल ने यह भी कहा कि शालू को इस हत्या की कोई भनक तक नहीं थी.
इस बयान के बाद जब पुलिस ने सुब्रत से कड़ी पूछताछ की और उसके सामने कॉल डिटेल रिकॉर्ड रखे, तो वह कोई जवाब नहीं दे सका. उसने बताया कि उस पर 15 लाख रुपये का कर्ज था.
वहीं सीसीटीवी फुटेज में विशाल को न पहचानने की वजह बताते हुए उसने कहा कि उस समय वह नशे में था.
पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों को ज़ेड स्क्वायर मॉल, कल्याणपुर थाना और आईआईटी चौकी ले जाया गया.
इस बीच आरोपी राजकिशोर की निशानदेही पर रतन ऑर्बिट के एक खाली फ्लैट से खून से सना चाकू, गमछा, कपड़े और चाबी बरामद की गई.
पुलिस जांच के अनुसार, शालू ने यह चाकू छिपाने के लिए विशाल को दिया था. ज्ञात हो कि पांच सितंबर की रात विनीत मिनोचा की उनके ही फ्लैट में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इसमें शुरुआत में शालू, विशाल और राजकिशोर को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया था.
मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि नौकर विशाल के बयान और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दवा कारोबारी की हत्या में उनका बेटा सुब्रत भी शामिल था. इसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है.
बहू शालू की भूमिका को लेकर कुछ नई जानकारियां मिली हैं, जिन पर पुलिस आगे की जांच कर रही है.