ETV Bharat / state

कानपुर दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बेटा सुब्रत गिरफ्तार

दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बेटा सुब्रत गिरफ्तार. ( EETV Bharat )

कानपुर: कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके बेटे सुब्रत को बुधवार आधी रात गिरफ्तार कर लिया. पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में मुख्य आरोपी और पुराने नौकर विशाल गौतम ने खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि हत्या का असली षड्यंत्रकारी विनीत का बेटा सुब्रत ही था, जिसने अपने पिता की हत्या कराने के लिए छह लाख रुपये की सुपारी दी थी. पूर्व नौकर विशाल गौतम ने पुलिस के समक्ष दावा किया कि सुब्रत ने ही सुपारी के पैसे दिए थे और पकड़े जाने की स्थिति में अपनी पत्नी शालू का नाम लेने के लिए कहा था. विशाल ने यह भी कहा कि शालू को इस हत्या की कोई भनक तक नहीं थी. इस बयान के बाद जब पुलिस ने सुब्रत से कड़ी पूछताछ की और उसके सामने कॉल डिटेल रिकॉर्ड रखे, तो वह कोई जवाब नहीं दे सका. उसने बताया कि उस पर 15 लाख रुपये का कर्ज था. वहीं सीसीटीवी फुटेज में विशाल को न पहचानने की वजह बताते हुए उसने कहा कि उस समय वह नशे में था.