संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, भाइयों पर भी किया चाकू से हमला
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में संपत्ति बनी जान की दुश्मन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बलिया: बेटे ने बाप की संपत्ति विवाद मे चाकू मार कर हत्या कर दी. बचाव में आए दो भाइयों को भी चाकू मार कर घायल कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज, लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
बेटे ने पिता की चाकू मारकर हत्या: पुलिस अधीक्षक ओमवीर के मुताबिक, दोकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव के रहने वाले लाल जी यादव पर उनके ही बेटे मुकेश यादव ने शनिवार को संपत्ति बंटवारे को लेकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.
बीच बचाव करने आए दो भाइयों को भी चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर फाेन कर घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने पिता के शरीर पर चाकू से पांच बार वार किया था.
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लाल जी यादव समेत दोनों घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया. जहां के डॉक्टरों ने लालजी यादव को मृत्य घोषित कर दिया और घायलों के गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला चिकित्सालय वराणसी रेफर कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधीक्षक ओमवीर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर मामले के छानबीन की जा रही है. घायलों का भी बयान लिया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
