ड्यूटी पर जा रहे पिता को बेटे ने मारी गोली, इलाज के दौरान मौत
पुलिस ने आरोपी बेटे की तलाश में तीन टीमों का गठन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 2:07 PM IST
कौशांबी: मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के छत्तूपुर गांव में ड्यूटी पर जा रहे एक सफाई कर्मचारी को उसके ही बेटे ने गोली मार दिया. गोली लगने से घायल कर्मचारी सड़क पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां एसआरएन में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस जांच शुरू कर दी है.
घायल की पहचान राम नरेश पुत्र रामदीन के रूप में हुई है, जो डीएम कौशांबी के यहां सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं. बताया जा रहा है कि वह अपने बेटे राहुल के साथ बाइक से ड्यूटी के लिए जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में दोनों में विवाद हो गई. इसके बाद बेटे राहुल ने अपने पिता राम नरेश पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दिया.
बताया जा रहा है कि दो गोलियां लगने से राम नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े. वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया. हालत गंभीर होने की वजह से उसे प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल मौके से फरार हो गया.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने बताया कि एक पिता अपने बेटे के साथ ड्यूटी पर जा रहा था. रास्ते मे आरोपी बेटे ने पिता पर फायरिंग कर दिया, जिससे पिता वह घायल हो गए. घायल अवस्था मे उसे मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया गया है. जहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. आरोपी बेटे की तलाश में तीन टीमों का गठन किया गया है.