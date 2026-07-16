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भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे! बेटे ने पिता के सीने और चेहरे पर दागी दनादन गोलियां, मौत

घटना को अंजाम देने के बाद निखिल नेहरा पिस्तौल लेकर फरार हो गया.

बेटे ने पिता को मारी गोली
बेटे ने पिता को मारी गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 9:39 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर रिश्तो को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बेटे ने घर में परिवार के सामने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

मामला गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुढ़ाना गांव का है. घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी देहात एसएन तिवारी और एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शराब का आदी था बेटा

दरअसल, मोदीनगर के बुढ़ाना गांव के रहने वाले हरिओम चौधरी ने 15 जुलाई को पत्नी अनिता और छोटे बेटे निशु के साथ डिनर किया. उस वक्त बड़ा बेटा निखिल नेहरा घर पर मौजूद नहीं था. देर रात निखिल नेहरा शराब के नशे में घर पहुंचा था. शराब के नशे में घर पहुंचने पर पिता हरिओम ने निखिल को डांटा था. निखिल शराब पीने का आदी था. पिता की डांट निखिल को नागवार गुजरी. जिसके बाद दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया. गुस्से में आकर निखिल ने पिता पर पिस्तौल निकाल कर चार गोलियां मारी. हरिओम के चेहरे और सीने पर गोली.

घटना की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

घटना को अंजाम देने के बाद निखिल नेहरा पिस्तौल लेकर फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, निखिल नेहरा की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है. 2018 में निखिल अपने छोटे भाई निशु पर भी फायरिंग कर चुका है. बताया जा रहा है कि निखिल नेहरा पिता से अपने हिस्से की संपत्ति उसके नाम करने का दबाव बनाता था. पिता कहते थे कि अगर तेरे नाम संपत्ति कर दी तो तू संपत्ति को बेचकर नशे में उड़ा देगा. मृतक हरिओम की गिनती मोदीनगर क्षेत्र में संपन्न किसानों में होती थी.

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा के मुताबिक,

16 जुलाई 2026 को रात्रि 12 बजे मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुढ़ाना गांव में 55 वर्षीय हरिओम की उनके बेटे निखिल द्वारा गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है. घायल हरिओम को परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने हरिओम को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में बेटे द्वारा पिता को चार गोलियां मारे जाने की बात सामने आई है. 2018 में निखिल द्वारा अपने छोटे भाई को गोली मारी गई थी. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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