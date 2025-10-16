ETV Bharat / state

ट्रक ड्राइवर का बेटा बना अफसर, बीकानेर के विकास सियाग ने RAS 2023 में हासिल की 10वीं रैंक

विकास का बचपन आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों में बीता, उनके पिता नत्थूराम सियाग एक ट्रक ड्राइवर हैं.

विकास सियाग ने RAS 2023 में हासिल की टॉप 10 रैंक
विकास सियाग ने RAS 2023 में हासिल की टॉप 10 रैंक (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
October 16, 2025

बीकानेर : राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी हुआ. इस परीक्षा परिणाम में बीकानेर के कोलायत के रहने वाले विकास सियाग ने 10वीं रैंक हासिल की है. विकास शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक है और अंतराष्ट्रीय भारत पाक सीमा स्थित सीमावर्ती क्षेत्र रणजीतपुरा के स्कूल में कार्यरत हैं.

जिंदगी का सपना पूरा : ईटीवी भारत से बातचीत में विकास ने बताया कि बचपन से ही परिवार में अभाव और संघर्ष का माहौल था पिताजी दूसरों की गाड़ी चलाया करते थे. बचपन में दो कमरों में पूरा परिवार रहता था. अपने पिताजी और उनके भाइयों के परिवार में सबसे पहले विकास और उनके बड़े भाई ने स्नातक डिग्री हासिल की. विकास बोले अब जिंदगी का सपना पूरा हुआ. विकास ने बताया कि RAS-2021 में प्री क्लियर हुआ, लेकिन मुख्य परीक्षा में पास नहीं हुआ. इसके बाद दोबारा 2023 की परीक्षा दी और गुरु जम्भेश्वर भगवान की कृपा माता पिता के आशीर्वाद और खुद की मेहनत के बल पर ये मुकाम मिला. विकास के पिता नत्थूराम सियाग पहले दूसरी जगह ट्रक ड्राइवर की नौकरी करते थे अब खुद के ट्रक हैं इसके अलावा पुश्तैनी खेती भी करते हैं. मां पप्पू देवी सामान्य गृहिणी हैं.

बीकानेर के विकास ने दसवीं रैंक हासिल की (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

असफलता बनी प्रेरणा : विकास ने बताया कि पहले प्रयास में जब मुख्य परीक्षा में आसफल हुआ तो निराशा नहीं हुई और बल्कि खुद को एक प्रेरणा मिली. कारण बताते हुए कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में था और मेरा परीक्षा चल रहा था और मार्च में सरकारी स्कूलों में काम खूब होता है और इस समय मुख्य परीक्षा होनी थी और मेरी तैयारी नहीं हुई थी और मुख्य परीक्षा का पेपर पूरा छूट गया था. उस दिन इस बात को ठान लिया था कि अगली बार इस परीक्षा में सफल होना है.

दिनचर्या बदली : विकास कहते हैं कि कोलायत से रणजीतपुरा की दूरी 80 किलोमीटर है. मैंने वहीं एक कमरा किराए पर लिया जहां मेरे दो और साथी भी व्याख्याता की तैयारी में जुटे हुए थे और स्कूल से आने के बाद पढ़ाई ही लक्ष्य था और पूरी मेहनत के साथ मन लगाकर पढ़ाई की और दूसरी बार में सफल हुआ. हालांकि वे कहते हैं कि रणजीतपूरा सीमावर्ती क्षेत्र है ऐसे में वहां लाइट की कटौती होने के बाद वापस कब आएगी इस बात का पता नहीं होता था.

ट्रक ड्राइवर का बेटा बना अफसर
ट्रक ड्राइवर का बेटा बना अफसर (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

ग्रेजुएशन में मालूम पड़ा RAS के बारे में : विकास कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश से होने के कारण RAS परीक्षा को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी. वह कहते हैं कि 2018 में स्नातक होने के बाद इस बात का मालूम पड़ा लेकिन तब उम्र नहीं थी इसलिए परीक्षा देना संभव नहीं था और 2019 में सरकारी नौकरी हासिल करने का लक्ष्य कनिष्ठ सहायक की नौकरी लगने की साथ पूरा हो गया. उसके बाद जब न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुई तब पहली बार RAS परीक्षा दी और इस बार दूसरी बार में इस परीक्षा में सफल हुआ.

परिवार में पहली सरकारी नौकरी : विकास कहते हैं कि पिताजी और तीन भाई हैं और ग्रामीण परिवेश से हैं. ऐसे में तीन भाइयों के परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसकी सरकारी नौकरी लगी थी और मेरे से बड़े भाई शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड टीचर है जो कि अभी परीवीक्षाकाल में है.

