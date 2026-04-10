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सीतापुर में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या; रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा है हत्यारोपी

सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि मृतक की पहचान सतीश यादव निवासी आजमगढ़ के रूप में हुई है.

सीतापुर में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या.
सीतापुर में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 12:14 PM IST

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सीतापुर: रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या कर दी. मर्डर के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. घटना कोतवाली देहात के नैपालापुर की है.

सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि मृतक की पहचान सतीश यादव निवासी आजमगढ़ के रूप में हुई है. घटना के बाद जानकारी मिली थी कि एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो हत्या की वारदात सामने आई है.

सीओ सदर नेहा त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat)

आरोपी शिवेश सिंह को हिरासत में ले लिया गया है. आरोपी शिवेश सिंह ब्लड बैंक लैब संचालक का बेटा है. जानकारी के मुताबिक, वह बीमार है. उसका इलाज लखनऊ से इलाज चल रहा है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, थाना कोतवाली देहात इलाके के नैपालापुर स्थित एक ब्लड बैंक में गुरुवार देर रात ब्लड बैंक संचालक के बेटे और लैब टेक्नीशियन में विवाद हो गया.

विवाद इतना बढ़ गया कि रिटायर्ड दरोगा जो कि ब्लड बैंक के संचालक हैं, के बेटे शिवेश सिंह ने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से लैब टेक्नीशियन सतीश यादव को गोली मार दी.

सतीश मूलरूप से आजमगढ़ का रहने वाला था. वह नैपालापुर स्थित ब्लड बैंक में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था. गोली सतीश के सीने में लगने से वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

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