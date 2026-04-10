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सीतापुर में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या; रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा है हत्यारोपी

सीतापुर में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )