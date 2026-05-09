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दादरी का लाल देश पर कुर्बान, पांच बहनों के इकलौते भाई लांस नायक आनंद कुमार शहीद

13 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए लांस नायक आनंद कुमार शहीद हो गए.

Martyr Lance Naik Anand Kumar
शहीद लांस नायक आनंद कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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चरखी दादरी: जिले के गांव झोझू खुर्द में शनिवार को देशभक्ति के नारों और गमगीन माहौल के बीच भारतीय सेना के वीर जवान आनंद कुमार को अंतिम विदाई दी गई. तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, हर आंख नम हो गई. जम्मू-कश्मीर में प्रशिक्षण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए आनंद कुमार की शहादत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं ग्रामीणों के चेहरों पर अपने वीर सपूत की बहादुरी को लेकर गर्व भी साफ झलक रहा था.

13 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में हुए थे भर्ती: बता दें कि करीब 40 वर्षीय आनंद कुमार 13 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वह जम्मू के कुंदरू क्षेत्र में नायक पद के प्रमोशन कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे थे. प्रशिक्षण के दौरान आयोजित रेस में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़े. सैन्य अस्पताल में उपचार के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली.

दादरी का लाल देश पर कुर्बान (ETV Bharat)

परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा: गांव के सरपंच पवन कुमार ने बताया कि शहीद आनंद कुमार का परिवार पीढ़ियों से देश सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं और बाद में हरियाणा रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए. आनंद कुमार अपने परिवार में पांच बहनों के इकलौते भाई थे. उनकी शहादत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पीछे पत्नी और दो मासूम बेटे अभी और दीक्षु रह गए हैं.

मासूम बेटे ने कांपते हाथों से पिता की चिता को दी मुखाग्नि: शहीद की अंतिम यात्रा में भारत माता की जय और आनंद कुमार अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर हवा में गोलियां दाग अपने साथी को अंतिम सलामी दी. श्मशान घाट पर सबसे हृदयविदारक दृश्य तब देखने को मिला, जब शहीद के मासूम बेटों अभी और दीक्षु ने कांपते हाथों से अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. हिसार से आए कैप्टन मोंटी कुमार ने सेना की टुकड़ी व झोझू थाना प्रभारी दिलबाग सिंह की अगुवाई में हरियाणा पुलिस ने उनको अंतिम सलामी दी.

'आनंद ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया': विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि "लांस नायक आनंद कुमार की शहादत पूरे हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व का विषय है. एक सैनिक परिवार से होने के कारण वह शहीद परिवार के दर्द, त्याग और बलिदान को भली भांति समझते हैं. आनंद कुमार ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. सरकार और समाज हमेशा शहीद परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उनकी शहादत युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी."

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