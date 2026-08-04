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नगर पंचायत कार्यालय में विधायक के बेटे पर हंगामा करने का आरोप, अधिकारी ने पुलिस को दी तहरीर

रुड़की के रामपुर नगर पंचायत कार्यालय में कांग्रेस विधायक के बेटे पर हंगामा करने और कर्मचारियों से बदतमीजी करने का आरोप है.

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विधायक के बेटे पर हंगामा करने का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 4, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जिले में रुड़की की रामपुर नगर पंचायत कार्यालय में कांग्रेस विधायक के बेटे पर सरकारी कार्यों में बाधा डालने और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है. इस मामले में रामपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रोहित पंवार की तरफ से पुलिस को तहरीर भी दी गई है.

पुलिस को दी तहरीर में रामपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद के बेटे सलमान पर गाली-गलौज, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस की तरफ से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है. पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी और एक वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला तीन अगस्त का है. बताया जा रहा है कि रुड़की की रामपुर नगर पंचायत कार्यालय में तीन अगस्त सोमवार दोपहर को पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद के बेटे सलमान पहुंचे थे. तभी वहीं किसी बात लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.

नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रोहित पंवार ने कोतवाली गंगनहर पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि सलमान ने कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी गई है. इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस घटनाक्रम के चलते सरकारी कार्य भी प्रभावित हुआ और कार्यालय का कामकाज कुछ समय के लिए बाधित हो गया.

नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि इस समय कार्यालय में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना लगा हुआ है. ऐसे में इस तरह की घटना से कर्मचारियों में भय और दहशत का माहौल बन गया है. घटना की पूरी रिकॉर्डिंग कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद होने का दावा किया गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. इतना ही नहीं किसी शख्स द्वारा घटनाक्रम की मोबाइल से वीडियो भी बनाई गई.

रामपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रोहित पंवार ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि,

नगर पंचायत में इस समय एसआईआर के कार्य को लेकर भारी भीड़ लगी हुई है और सलमान चाहता था कि उसका काम तत्काल हो जाए, इसी बात को लेकर उसने हंगामा किया.

अधिशासी अधिकारी रोहित पंवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस को शिकायत मिल चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, दूसरे पक्ष की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इसलिए लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है.

वहीं, पुलिस का कहना है कि,

मामले की सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है. जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात -

वहीं ईटीवी भारत ने इस मामले में विधायक फुरकान अहमद से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया. हालांकि उन्होंने फोन नहीं उठाया है. जब भी उनका पक्ष आएगा, उसको भी लिखा जाएगा.

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