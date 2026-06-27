टैक्सी ड्राइवर पिता और मनरेगा मजदूर मां का बेटा आदेश बनेगा आईआईटीयन... झोपड़ी में रहा, पेड़ तले पढ़ा
नागौर के पाबुथल सथरेण गांव के आदेश ने अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को पढ़ाई की राह का रोड़ा नहीं बनने दिया.
Published : June 27, 2026 at 9:03 PM IST
कोटा: पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ना मुश्किल हालात रोक सकते हैं और ना ही परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति. नागौर का आदेश विश्नोई इसका उदाहरण है. टैक्सी ड्राइवर के बेटे आदेश ने कई तरह के विपरीत हालात होने के बावजूद विश्व में दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) में ऑल इंडिया में 1783वीं रैंक हासिल की है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसकी रैंक 200 है. इसी की दम पर जोसा काउंसलिंग के जरिए आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में एडमिशन मिल रहा है. हालांकि जोसा काउंसलिंग के अगले राउंड में सीट अपग्रेड हो सकती है. उसे आईआईटी कानपुर या इससे ऊंची आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने के चांस है और वह उसे चुनेगा भी.
आदेश का परिवार नागौर जिले के पाबुथल सथरेण गांव में रहता है. गांव में झोपड़ी में गुजर-बरस करने वाले परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से कमजोर रही है. आदेश के पिता शिशुपाल टैक्सी ड्राइवर हैं, जबकि मां सुखी देवी मनरेगा मजदूर है. आदेश ने राजस्थान बोर्ड से 10वीं में 95 फीसदी व 12वीं में 94.60 फीसदी अंकों से पास की. उसने 12वीं के साथ ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड भी क्रैक की. इस पर पिता शिशुपाल ने खुशी जताई. पिता शिशुपाल बोले, बेटे ने मेहनत की और सपोर्ट मिला तो सफलता मिलती चली गई. मैं चाहता हूं कि प्रतिभाओं को पूरा समर्थन मिले ताकि उचित मुकाम हासिल कर सकें. आदेश भी इसी तरह दूसरों को आगे बढ़ाएगा. मैं स्कूल में ड्राइवर हूं. बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती है. जिस स्कूल की टैक्सी चलाता हूं, उसी स्कूल में आदेश ने 10वीं तक पढ़ाई की.
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कोचिंग में एडमिशन के बाद IIT का पता चला: आदेश ने बताया कि पिता जिस निजी स्कूल में टैक्सी चलाते थे, वहीं तीनों भाई-बहन पढ़ते थे. उसे बचपन से ही मैथ्स अच्छी लगती थी, इसीलिए 11वीं में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना. जोधपुर में कोटा कोचिंग संस्थान केंद्र पर गया, जहां आईआईटी में एडमिशन की प्रक्रिया समझाई गई. उसने पहले कोटा आना तय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी. लिहाजा जोधपुर में कोटा कोचिंग के केंद्र पर एडमिशन ले लिया. कुछ फीस उसके नाना ने भरी और शेष की छूट संस्थान ने उपलब्ध कराई. छोटा भाई पीयूष जोधपुर में कोटा कोचिंग की ब्रांच से जेईई की तैयारी कर रहा है, जबकि बहन अंकिता 12वीं की छात्रा है.
कोटा के एलेन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने आदेश को उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है. उनके हर ब्रांच पर प्रतिभावान विद्यार्थियों की मदद की जाती है. ऐसे स्टूडेंट सामाजिक बदलाव का उदाहरण बनते हैं. उनके संस्थान ने आदेश की पैटर्न और फीस में मदद की, इसलिए दो साल पढ़ाई के बाद आदेश ने परिवार और पूरे गांव का नाम ऊंचा किया.
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बीपीएल है परिवार: आदेश ने बताया कि उसका परिवार बीपीएल श्रेणी में है. गांव में झोंपड़ी में रहता है. घर में सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है. पीने के पानी के लिए परिवार को रोजाना करीब पौन किलोमीटर दूर सरकारी टांके जाना पड़ता है. प्रतिदिन सुबह परिवार के सदस्य पानी लाते हैं, जिससे दिनभर की जरूरतें पूरी होती है. बिजली जाने के बाद अक्सर नीम के पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ता था, लेकिन संसाधनों की कमी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बन सकी.
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