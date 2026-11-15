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मजदूर मां के बेटे ने जीता स्वर्ण पदक; पिता के सपने को कर रहे साकार, जानिये भुइली खास का इतिहास?

प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी बादल ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता में मिर्जापुर जनपद के मजदूर के बेटे बादल ने स्वर्ण पदक जीत कर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया है. दिल्ली में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने वाली प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग के 56 किलोग्राम भार वर्ग में 10वीं कक्षा के बादल ने मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है. स्कूल गेम्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेताओं को 'खेलो इंडिया' का टिकट मिल जाता है.



मिर्जापुर के बादल ने जीता स्वर्ण पदक (Video credit: ETV Bharat) मिर्जापुर के बादल ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतकर 'खेलो इंडिया' में जगह बना ली है. यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहां अभ्यास की सुविधाएं सीमित हैं और खिलाड़ी ज्यादातर अपने दम पर तैयारी करते हैं. खेलो इंडिया स्तर पर प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय से ऊपर होती है, इसलिए यहां से आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण, पोषण और उपकरण जरूरी हो जाते हैं और इन पर खर्च भी काफी आता है. आइये जानते हैं बादल ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, अब तक प्रशिक्षण पर खर्च कितना आया, सरकारी मदद कितनी मिली?

मिर्जापुर के बादल ने 'खेलो इंडिया' में बनाई जगह (Photo credit: ETV Bharat) खिलाड़ी बादल ने बताया कि इस कामयाबी के पीछे कोच सौरभ केसरी की मेहनत और मां चंदा का संघर्ष रहा है. आगे के खेल के लिए राजकीय हाईस्कूल भुइली खास में नौवीं दसवीं के साथ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि यहीं पर रहकर और सीख सकूं.





बादल की तैयारी का सफर : बादल ने वर्ष 2025 में राजकीय हाईस्कूल भुइलीखास में 9वीं में प्रवेश लिया, जहां खेल शिक्षक सौरभ केशरी के संपर्क में आया. खेल शिक्षक सौरभ केशरी ने बताया कि बादल के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना और दो घंटे रोजाना प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षक सौरभ केशरी अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी रह चुके हैं. इसके अलावा मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के स्तर का प्रशिक्षण दिया गया.



स्कूल में अन्य खिलाड़ियों के साथ बादल (Photo credit: ETV Bharat) वह बताते हैं कि बादल का अभी पूरा खर्च विद्यालय और मां उठाते हैं. मां चंदा मजदूरी करके बेटे पर खर्च करती हैं. करीब 7 हजार रुपये महीने खर्च आता है. पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर सीएम खेल फंड से 50 हजार मिलना था जो अभी तक नहीं मिला न ही अभी तक कोई छात्रवृत्ति मिली है. सालाना खर्च (Photo credit: ETV Bharat) आगे 'खेलो इंडिया' में प्रतिभाग करने के लिए आने जाने का स्वयं किराए का भुगतान करना होगा. सरकार की ओर से 'खेलो इंडिया' में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को दो सेट में ट्रैक सूट, जूता-मोजा, कीट बैग मिलने के साथ होटल में ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था भारत सरकार करती है.





मां का सपना है कि बेटा अपने पिता के सपने को साकार करे. पिता के निधन के बाद मां ने उस कमी को पूरा किया. परिवार में बादल दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाली परिवार के साथ रहता है. बादल को उसके मामा संतोष सोनकर सहयोग करते हैं. स्कूल में अन्य खिलाड़ियों के साथ बादल (Photo credit: ETV Bharat) मिर्जापुर जिले और मंडल में थांग-ता का कोई स्टेडियम व छात्रावास नहीं है. पूरे विंध्याचल मंडल में एक मात्र कोच सौरभ केशरी हैं, जिन्होंने नेशनल में अकेले 13 खिलाड़ियों को टिकट दिलाया है. बादल की निगाहें खेलो इंडिया में पदक जीतने की है. जिसके बाद सरकार की ओर से मिलने वाली प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति से आगे की तैयारी जारी रखा जा सके. विंध्याचल मंडल के मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने बताया कि मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील स्थित बोली खास गांव का ऐतिहासिक महत्व है. जो बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर से समेटे हुए आज भी खड़ा है. उन्होंने कहा कि आज बादल ने स्वर्णिम मुकाम हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है. बादल के आगे के खेल के लिए लिये सहयोग कराया जाएगा. परिवार के साथ खिलाड़ी बादल (Photo credit: ETV Bharat)