मजदूर मां के बेटे ने जीता स्वर्ण पदक; पिता के सपने को कर रहे साकार, जानिये भुइली खास का इतिहास?
मिर्जापुर के बादल ने 'खेलो इंडिया' में जगह बना ली है. पढ़ें संवाददाता जय प्रकाश सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:21 PM IST
मिर्जापुर : राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता में मिर्जापुर जनपद के मजदूर के बेटे बादल ने स्वर्ण पदक जीत कर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया है. दिल्ली में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने वाली प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग के 56 किलोग्राम भार वर्ग में 10वीं कक्षा के बादल ने मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है. स्कूल गेम्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेताओं को 'खेलो इंडिया' का टिकट मिल जाता है.
मिर्जापुर के बादल ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतकर 'खेलो इंडिया' में जगह बना ली है. यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहां अभ्यास की सुविधाएं सीमित हैं और खिलाड़ी ज्यादातर अपने दम पर तैयारी करते हैं. खेलो इंडिया स्तर पर प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय से ऊपर होती है, इसलिए यहां से आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण, पोषण और उपकरण जरूरी हो जाते हैं और इन पर खर्च भी काफी आता है. आइये जानते हैं बादल ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, अब तक प्रशिक्षण पर खर्च कितना आया, सरकारी मदद कितनी मिली?
खिलाड़ी बादल ने बताया कि इस कामयाबी के पीछे कोच सौरभ केसरी की मेहनत और मां चंदा का संघर्ष रहा है. आगे के खेल के लिए राजकीय हाईस्कूल भुइली खास में नौवीं दसवीं के साथ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि यहीं पर रहकर और सीख सकूं.
बादल की तैयारी का सफर : बादल ने वर्ष 2025 में राजकीय हाईस्कूल भुइलीखास में 9वीं में प्रवेश लिया, जहां खेल शिक्षक सौरभ केशरी के संपर्क में आया. खेल शिक्षक सौरभ केशरी ने बताया कि बादल के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना और दो घंटे रोजाना प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षक सौरभ केशरी अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी रह चुके हैं. इसके अलावा मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के स्तर का प्रशिक्षण दिया गया.
वह बताते हैं कि बादल का अभी पूरा खर्च विद्यालय और मां उठाते हैं. मां चंदा मजदूरी करके बेटे पर खर्च करती हैं. करीब 7 हजार रुपये महीने खर्च आता है. पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर सीएम खेल फंड से 50 हजार मिलना था जो अभी तक नहीं मिला न ही अभी तक कोई छात्रवृत्ति मिली है.
आगे 'खेलो इंडिया' में प्रतिभाग करने के लिए आने जाने का स्वयं किराए का भुगतान करना होगा. सरकार की ओर से 'खेलो इंडिया' में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को दो सेट में ट्रैक सूट, जूता-मोजा, कीट बैग मिलने के साथ होटल में ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था भारत सरकार करती है.
मां का सपना है कि बेटा अपने पिता के सपने को साकार करे. पिता के निधन के बाद मां ने उस कमी को पूरा किया. परिवार में बादल दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाली परिवार के साथ रहता है. बादल को उसके मामा संतोष सोनकर सहयोग करते हैं.
मिर्जापुर जिले और मंडल में थांग-ता का कोई स्टेडियम व छात्रावास नहीं है. पूरे विंध्याचल मंडल में एक मात्र कोच सौरभ केशरी हैं, जिन्होंने नेशनल में अकेले 13 खिलाड़ियों को टिकट दिलाया है. बादल की निगाहें खेलो इंडिया में पदक जीतने की है. जिसके बाद सरकार की ओर से मिलने वाली प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति से आगे की तैयारी जारी रखा जा सके.
विंध्याचल मंडल के मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने बताया कि मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील स्थित बोली खास गांव का ऐतिहासिक महत्व है. जो बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर से समेटे हुए आज भी खड़ा है. उन्होंने कहा कि आज बादल ने स्वर्णिम मुकाम हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है. बादल के आगे के खेल के लिए लिये सहयोग कराया जाएगा.
कोच सौरभ केसरी ने बताया कि इस खेल के लिए कोई जिले में व्यवस्था नहीं है. तीन साल से इस खेल को शामिल किया गया है. स्कूल में भी कोई खास व्यवस्था नहीं है. सीमित संसाधनों में तैयारी कराई जाती है. इसके लिए मैट हाल की आवश्यकता होती है, उसमें ज्यादा पैसा लगेगा. उन्होंने कहा कि व्यवस्था हो जाए तो और बच्चे आगे जाएंगे.
उन्होंने बताया कि विद्यालय नौवीं और दसवीं तक केवल है. दो साल बच्चे तैयारी करते हैं. जब आगे जाने की बारी आती है तो इस स्कूल से निकलकर किसी अन्य स्कूलों में चले जाते हैं तो उनकी तैयारी रुक जाती है. उन्होंने कहा कि स्कूल 12वीं तक हो जाए तो बच्चों को फायदा मिलेगा.
प्रधानाचार्य डॉ अगस्त मुनि उपाध्याय ने बताया कि इस बच्चे के लिए जो संभव हो सकता है, विद्यालय से लगातार मदद की जा रही है. जिला स्पोर्ट अफसर धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह खेल नॉर्थ इंडिया का है, यहां बहुत कम चर्चित है. इसके कोई कोच नहीं हैं. खुद के जो स्कूल में पीटीआई के टीचर होते हैं वही इनको आगे बढ़ा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में स्टेडियम है, छात्रावास भी है लेकिन अभी तक छात्रावास एलाॅट नहीं है. लखनऊ खेल निदेशालय से एलाॅट होता है. 200 खिलाड़ी से ज्यादा यहां पर पंजीकृत हैं. बादल को मुख्यमंत्री कोष से पुरस्कृत किया जाएगा. इसके साथ ही बादल खेल sathi.in पर रजिस्ट्रेशन कर एकलव्य का भी लाभ पा सकते हैं. विभाग से जो भी आवश्यकता होगी बादल की आगे मदद की जाएगी.
मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में स्थित भुईलीखास गांव का ऐतिहासिक महत्व भी है. जो बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक कालों की धरोहरों को समेटे हुए आज भी खड़ा है. किंवदंतियों और इतिहास के अनुसार, यह स्थान महाभारत काल में वीर योद्धा राजा भूरिश्रवा की राजधानी हुआ करता था. यहां हुई पहाड़ियों की खुदाई में मिले हिंदू देवी-देवताओं के अवशेष और प्रस्तर कलाकृतियों को वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है. इसे प्राचीन समय में एक प्रमुख गुरुकुल और शिक्षा केंद्र भी माना जाता था.
शेरशाह सूरी की डाक चौकी : मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह के मुताबिक, 16वीं शताब्दी में शासक शेरशाह सूरी ने यहां एक लगभग 80 फीट ऊंची ऐतिहासिक डाक चौकी का निर्माण करवाया था. जिसका उपयोग शासकीय संदेशों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता था.
गुरु तेग बहादुर का आगमन : 17वीं शताब्दी में सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर अपने भारत भ्रमण के दौरान यहां आए थे. गांव के एक विशाल तालाब के पास उन्होंने लगभग 21 दिनों तक अपने विश्राम के दौरान उपदेश दिया था, जिसकी याद में यहाँ एक प्राचीन गुरुद्वारा भी स्थित है.
बाबा मकदूम शाह की मजार : पहाड़ी के ऊपर स्थित बाबा मकदूम शाह की मजार हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां हर गुरुवार को विभिन्न प्रांतों से मन्नतें मांगने वालों की भीड़ लगती है.
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