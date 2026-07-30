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दिल्ली: मां ने शराब के लिए पैसे देने से किया इनकार, तो बेटे ने हथौड़े से पीटकर की हत्या

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी 60 वर्षीय मां की कथित तौर पर सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि मां ने उसे शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया. आरोप है कि बेटे ने पहले मां के साथ मारपीट की और फिर हथौड़े से हमला कर उनकी जान ले ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

परिजनों के मुताबिक, आरोपी आमोद ने अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. जब मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो वह गुस्से में आगबबूला हो गया. आरोप है कि उसने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की और फिर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के दौरान घर में आरोपी की पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. मृतका की बहू ने बताया कि उन्होंने अपनी सास को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें कमरे से बाहर भगा दिया और किसी को बीच में आने नहीं दिया.

बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां के शव को बेड पर लिटा दिया और कथित तौर पर वारदात को छिपाने की कोशिश करने लगा. उसने घर के अन्य सदस्यों को भी डराया-धमकाया ताकि कोई इस घटना की जानकारी बाहर न दे सके. घटना की सूचना मिलते ही मैदानगढ़ी थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.