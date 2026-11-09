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जशपुर में बेटे ने किया मां का मर्डर, खाना मांगने पर विवाद में उठाया कदम, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

जशपुर मर्डर केस में कार्रवाई ( ETV BHARAT )

जशपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर से अपराध की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शराब के नशे में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी. पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गढ़ाटोली की है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का अपनी मां से खाना मांगने की बात पर विवाद हुआ था. इसके बाद आरोपी ने अधजली लकड़ी से अपनी मांग की पिटाई कर दी. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई. महिला को इलाज के लिए जशपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पूरी घटना 7 नवंबर की है. पुलिस ने आरोपी रोशन मिंज उर्फ जिंदल को 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है.

गुस्से में मां पर किया ताबड़तोड़ हमला जशपुर पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जशपुर पुलिस ने कहा कि खाना देने की बात पर हुए विवाद के दौरान आरोपी गुस्से में आ गया. उसने घर के चूल्हे के पास पड़े अधजले लकड़ी के डंडे को उठाकर अपनी मां पर हमला कर दिया. उसने मां के हाथ, पैर और पीठ पर कई बार वार किए. इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के समय आरोपी की बहन भी घर में सोई हुई थी. मां को बचाने के लिए जब वह बीच-बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उस पर भी डंडे से दो-चार वार कर दिए. इसके बाद आरोपी अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और खाना नहीं बचाने की बात को लेकर उसे भी धमकाया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होकर जुरगुम की ओर चला गया.