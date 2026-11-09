जशपुर में बेटे ने किया मां का मर्डर, खाना मांगने पर विवाद में उठाया कदम, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे
जशपुर में एक शख्स ने अपनी मां मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 6:29 PM IST
जशपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर से अपराध की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शराब के नशे में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी. पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गढ़ाटोली की है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का अपनी मां से खाना मांगने की बात पर विवाद हुआ था. इसके बाद आरोपी ने अधजली लकड़ी से अपनी मांग की पिटाई कर दी. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई. महिला को इलाज के लिए जशपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पूरी घटना 7 नवंबर की है. पुलिस ने आरोपी रोशन मिंज उर्फ जिंदल को 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है.
गुस्से में मां पर किया ताबड़तोड़ हमला
जशपुर पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जशपुर पुलिस ने कहा कि खाना देने की बात पर हुए विवाद के दौरान आरोपी गुस्से में आ गया. उसने घर के चूल्हे के पास पड़े अधजले लकड़ी के डंडे को उठाकर अपनी मां पर हमला कर दिया. उसने मां के हाथ, पैर और पीठ पर कई बार वार किए. इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के समय आरोपी की बहन भी घर में सोई हुई थी. मां को बचाने के लिए जब वह बीच-बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उस पर भी डंडे से दो-चार वार कर दिए. इसके बाद आरोपी अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और खाना नहीं बचाने की बात को लेकर उसे भी धमकाया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होकर जुरगुम की ओर चला गया.
इलाज के दौरान महिला की हुई मौत
घटना के बाद घर में मौजूद बच्चों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल जशपुर पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया. 8 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे मृतिका के पति सुरेन्द्र मिंज को एक परिचित ने घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे. वहां पत्नी से पूछने पर उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिली. इसी बीच वह अपनी बेटी की दवाई लेने घर चले गए. वापस अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी वेनेदिक्ता कुजूर की इलाज के दौरान मौत हो गई.
9 नवंबर को हुई आरोपी की गिरफ्तारी
पति की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस ने बीएनएस के तहत केस दर्ज किया. उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शासकीय नवीन महाविद्यालय मनोरा में बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है. वह वहां हॉस्टल में रहता है. 7 नवंबर की रात दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद घर पहुंचा था, जहां खाना नहीं मिलने की बात पर मां से विवाद हुआ. उसने गुस्से में आकर अधजले लकड़ी के डंडे से मां पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई बहन को भी उसने डंडे से मारा और इसके बाद घर से भाग गया.
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल अधजला लकड़ी का डंडा गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया है. घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए. मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. उसके बाद आरोपी रोशन मिंज उर्फ जिंदल को गिरफ्तार किया है. इस तरह के गंभीर अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर
जशपुर पुलिस ने अपराध दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस केस में आगे की जांच में जुट गई है. महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है.