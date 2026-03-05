गौरेला पेंड्रा मरवाही में बेटे ने मां का किया मर्डर
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में होली ने दिन बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 5, 2026 at 9:53 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही थाना क्षेत्र के दूरस्थ कटरा ग्राम पंचायत के धनुहार टोला में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. होली के दिन एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी. बेटे ने अपनी ही 60 वर्षीय मां को गला दबाकर मार डाला. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.
मरवाही के कटरा धनुहार टोला निवासी फुलमतिया बाई (60 वर्ष) के खाते में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आई थी. उनके नए मकान का निर्माण कार्य जारी था. मां के खाते में पैसे आने की खबर बेटे दलवीर को मिली.
पैसे नहीं देने मां की हत्या
दलवीर शराब का आदी है और वह अक्सर अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसों की मांग करता था. बुधवार को होली के दिन दलवीर शराब के नशे में घर पहुंचा और मां से पैसे मांगने लगा. लेकिन फुलमतिया बाई ने आवास निर्माण का हवाला देते हुए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर बेटे ने घर में विवाद शुरू कर दिया. झगड़ा बढ़ता देख बहू और पोते ने बीच बचाव किया लेकिन शराब के नशे में धुत दलवीर ने पैसे नहीं देने को लेकर अपनी मां का गला दबा दिया, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई.
मरवाही पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार
घटना की जानकारी घर के सदस्यों ने गांव के कोटवार और सरपंच को दी. इसके बाद सूचना मरवाही पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया.
आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.आगे की जांच की जा रही है- अविनाश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जीपीएम
मरवाही थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर नशे की लत के दुष्परिणामों को उजागर कर दिया है.