ETV Bharat / state

रांची में पैसे के विवाद में बेटे ने कर दी पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रांची में एक शख्स की हत्या कर दी गई है. हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार का ही सदस्य है.

Murder In Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः पैसे के विवाद को लेकर रांची में एक बेटे ने अपने ही पिता की कुदाल से काट कर निर्मम हत्या कर दी है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

तीन दिन से पैसे के लिए कर रहा था विवाद

रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हाराटांड़ में पैसों को लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी.स्थानीय लोगों ने बताया कि 32 वर्षीय कमल साहू का अपने पिता गोविंद साहू से पिछले कई दिनों से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था. बुधवार को पिता-पुत्र के बीच पैसे के विवाद के कारण जमकर कहासुनी हुई. इसी बीच गुस्से में आकर कमल ने घर में रखे कुदाल से अपने पिता गोविंद साहू पर तबाड़तोड़ कई वार कर दिए. इस हमले में पिता गोविंद साहू की मौके पर ही मौत हो गई.

बहन के पैसे मांग रहा था, नहीं देने पर की हत्या

जानकारी के अनुसार कमल साहू जुआ खेलने का आदी था. वह अक्सर जुए में पैसे हार जाता और फिर अपने पिता से पैसे की मांग किया करता था. इसी बीच कमल की बहन के पास कुछ पैसे आये थे, जिसपर कमल की नजर थी. चुकी पैसे कमल के पिता के पास ही रखे गए थे, उन्हीं पैसे की मांग को लेकर कमल अपने पिता से लगातार झगड़ता था. बुधवार को मामला इतना बढ़ा की कमल ने अपने पिता की हत्या ही कर दी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस संबंध में हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी कमल फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

पलामू के छतरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ससुराल वाले फरार

पलामू में सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट, मुर्गा खरीदने को लेकर हुआ विवाद

लातेहार में आपसी विवाद में पिता ने पुत्र की चाकू मारकर कर दी हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार

TAGGED:

SON MURDERS FATHER
MURDER OVER MONEY DISPUTE
MURDER IN RANCHI
रांची में एक शख्स की हत्या
MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.