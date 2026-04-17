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बरेली: जमीन विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

बरेली: मीरगंज क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया. पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के बेटे ने ही 22 अक्टूबर 2025 को दिया था.



थाना मीरगंज के इंस्पेक्टर संजय तोमर के आनुसार, ग्राम खमरिया आजमपुर में बुजुर्ग बाबू सिंह की हत्या के आरोपी बेटे कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर 2025 को बाबू सिंह की हत्या के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई थी.



जांच में सामने आया कि कुलदीप और उसके पिता बाबू सिंह के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, घटना वाले दिन दोनों के बीच गन्ने के खेत में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई, इसी दौरान गुस्से में आकर कुलदीप ने अपने पिता का गला दबाकर हत्या कर दी.



हत्या के बाद आरोपी ने मामले को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची. उसने शव को पेड़ से लटकाने की कोशिश की, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी योजना को पूरी तरह अंजाम नहीं दे सका और सच्चाई सामने आ गई, फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है.



थाना मीरगंज के इंस्पेक्टर संजय तोमर ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि बुजुर्ग की हत्या उसके ही बेटे ने जमीनी विवाद में की थी, उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है.