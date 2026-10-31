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शर्मनाक! जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या, हंसिया से हमला कर दिया वारदात को अंजाम

बेटे ने की पिता की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा : जनपद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपने पिता की हंसिए से हमला कर हत्या कर दी. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

बेटे ने की पिता की हत्या (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बान्धापुरवा गांव का है, जहां 70 वर्षीय मोतीलाल यादव शुक्रवार की देर शाम अपने घर में बैठे थे, तभी उनका बेटा नीलम यादव आया और जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा करने लगा. इसको लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई.