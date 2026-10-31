शर्मनाक! जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या, हंसिया से हमला कर दिया वारदात को अंजाम
जमीनी विवाद को लेकर पिता और बेटे के बीच हुआ विवाद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:46 PM IST
बांदा : जनपद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपने पिता की हंसिए से हमला कर हत्या कर दी. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
दरअसल, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बान्धापुरवा गांव का है, जहां 70 वर्षीय मोतीलाल यादव शुक्रवार की देर शाम अपने घर में बैठे थे, तभी उनका बेटा नीलम यादव आया और जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा करने लगा. इसको लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई.
तभी बौखलाए आरोपी नीलम यादव ने पास में रखा एक हंसिया उठाया और अपने पिता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मोतीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है. सीओ सौरव सिंह ने बताया कि नीलम यादव ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर दी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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