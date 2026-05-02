ETV Bharat / state

मेरठ में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, जमीन के विवाद में उठाया खौफनाक कदम

रसूलपुर धौलड़ी में एजाज की बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से तीन गोली मारकर हत्या कर दी.

बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या
बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: जिले में 72 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बुजुर्ग की हत्या उसके बेटे ने ही की थी. बताया जा रहा है कि पिता ने 74 लाख रुपए की जमीन बेची थी, जिससे बेटा नाराज था, साथ ही उस रकम में हिस्सा मांग रहा था.

जानकारी के अनुसार, जानी क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर धौलड़ी में 72 वर्षीय एजाज की उसके रियाज बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से तीन गोली मार कर हत्या कर दी थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए चार टीमों को लगाया था, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या कोई और नहीं, बल्कि उसके बेट ने ही की थी.

आशुतोष कुमार, सीओ सरधना (Video Credit: ETV Bharat)

सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक एजाज ने कुछ समय पहले अपनी लगभग 4.5 बीघा भूमि बेचकर धनराशि अपने खाते में जमा की थी, जिसमें मृतक का बेटा रियाज अपना हिस्सा मांग रहा था. एजाज अपने मंझले बेटे के साथ रहते थे. इसी विवाद के चलते अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया और जब वह रात में सोए हुए थे, तभी गोलियों से भूनकर पिता की हत्या कर दी, फिर वहां से फरार हो गया.

सीओ ने बताया गुरुवार की देर रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए रियाज को गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 50 हजार का इनामी गुजरात से गिरफ्तार, आठ माह से फरार था इंतजार

यह भी पढ़ें: मेरठ में घर में सो रहे बुजुर्ग किसान की गोलियों से भूनकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

TAGGED:

MEERUT POLICE
MUEDER IN MEERUT
MEERUT NEWS
UP NEWS
MEERUT MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.