मेरठ में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, जमीन के विवाद में उठाया खौफनाक कदम
रसूलपुर धौलड़ी में एजाज की बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से तीन गोली मारकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 10:41 AM IST
मेरठ: जिले में 72 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बुजुर्ग की हत्या उसके बेटे ने ही की थी. बताया जा रहा है कि पिता ने 74 लाख रुपए की जमीन बेची थी, जिससे बेटा नाराज था, साथ ही उस रकम में हिस्सा मांग रहा था.
जानकारी के अनुसार, जानी क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर धौलड़ी में 72 वर्षीय एजाज की उसके रियाज बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से तीन गोली मार कर हत्या कर दी थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए चार टीमों को लगाया था, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या कोई और नहीं, बल्कि उसके बेट ने ही की थी.
सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक एजाज ने कुछ समय पहले अपनी लगभग 4.5 बीघा भूमि बेचकर धनराशि अपने खाते में जमा की थी, जिसमें मृतक का बेटा रियाज अपना हिस्सा मांग रहा था. एजाज अपने मंझले बेटे के साथ रहते थे. इसी विवाद के चलते अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया और जब वह रात में सोए हुए थे, तभी गोलियों से भूनकर पिता की हत्या कर दी, फिर वहां से फरार हो गया.
सीओ ने बताया गुरुवार की देर रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए रियाज को गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 50 हजार का इनामी गुजरात से गिरफ्तार, आठ माह से फरार था इंतजार
यह भी पढ़ें: मेरठ में घर में सो रहे बुजुर्ग किसान की गोलियों से भूनकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस