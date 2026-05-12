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सूरजपुर में बेटे ने की मां की हत्या, खाने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी गिरफ्तार

पिता की मौत के बाद मिले मुआवजे की रकम को लेकर मां से अक्सर बेटा झगड़ता रहता था.

SON MURDERED HIS MOTHER
सूरजपुर में बेटे ने की मां की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 9:20 PM IST

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सूरजपुर: कहते मां के पैरों में जन्नत होती है. लेकिन इंसान जब लालच और गुस्से में अंधा हो जाता है, तो जन्म देने वाली मां की जान लेने से भी नहीं चूकता. कुछ ऐसा ही हुआ लटोरी थाना चौकी इलाके में. यहां गजाधरपुर गांव में बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया. बेटे ने बेवजह मां से खाने को लेकर विवाद किया. विवाद के दौरान ही बदमाश बेटे ने मां को मसाला पीसने वाले पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया. हमला इतना जोरदार था कि मां ने अंबिकापुर अस्पताल में दम तोड़ दिया.

बेटे ने की मां की हत्या

पुलिस ने घटना की शिकायत मिलते ही मौके से आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार बेटे को पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया गया है. गजाधरपुर गांव के लोगों के मुताबिक डिगम्बर चेरवा अपनी 50 वर्षीय मां फलेन बाई के साथ रहता था. आरोपी अपने पिता की मौत के बाद मिले मुआवजे की रकम मां से मांगता रहता था. मां हमेशा ही वो रकम देने से मना कर देती थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ.

सूरजपुर में बेटे ने की मां की हत्या (ETV Bharat)

मुआवजे की रकम पर थी बेटे की नजर

घटना के दिन भी आरोपी ने अपनी मां से खाना मांगा. मां ने बेटे से खुद खाना निकालकर खाने की बात कही. इसी बात से गुस्साए बेटे ने घर में रखे मसाला पीसने के लिए रखे लोढ़े से मां के सिर पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल फलेन बाई को इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी डिगम्बर चेरवा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

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