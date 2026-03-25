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चाईबासा में बेटे ने मां की हत्या कर शव जलाया, आरोपी फरार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने ही मां की हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने शव को आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के अनुसार, मां और बेटे के बीच किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने आपा खो दिया और अपनी मां पर हमला कर दिया. इस हमले के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

साक्ष्य मिटाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी ने अपने अपराध को छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाने का प्रयास किया. इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को हुई, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. साथ ही पुलिस द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

फरार आरोपी की तलाश जारी