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फर्रुखाबाद में बेटे ने की पिता की हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, जांच में जुटी पुलिस

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; farrukhabad Police )