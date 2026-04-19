फर्रुखाबाद में बेटे ने की पिता की हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, जांच में जुटी पुलिस
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पहले भी जमीन को लेकर हो चुका था विवाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:48 PM IST
फर्रुखाबाद : मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नदौरा में बड़े बेटे ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. छोटे भाई ने पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
गांव नदौरा के रहने वाले बदन सिंह यादव (80) का भूमि को लेकर अपने बड़े बेटे मोहन से विवाद चल रहा था. रविवार दोपहर मोहन पिता बदन सिंह से जमीन को लेकर कुछ बात कर रहा था. बातचीत विवाद में बदल गई.
इसी बीच मोहन ने पिता के सिर पर भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे बदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद आसपास क्षेत्र के लोगों की भीड़ लग गई. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना मेरापुर क्षेत्र के ग्राम नदौरा में बेटे ने पिता की हत्या कर दी. बदन सिंह के छोटे बेटे नेकराम ने आरोप लगाया है कि बड़े भाई मोहन ने पिता की हत्या की है.
नेकराम ने पुलिस को बताया, मोहन चाहता था कि पिता बदन सिंह अपने हिस्से की जमीन उसके नाम कर दें. इसी बात को लेकर पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है.
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