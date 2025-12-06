ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पेंशन के लिए बेटे ने की मां की हत्या, कबूलनामा सुनकर पुलिस भी दंग

गाजियाबाद में संपत्ति विवाद के चलते एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है. जहां एक इकलौते बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी.

ACP मोदीनगर
ACP मोदीनगर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 6, 2025 at 10:55 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 11:01 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में शनिवार को एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है. जहां एक इकलौते बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा लगभग दो घंटे तक मां के शव के पास बैठा रहा और फिर खुद ही मोदीनगर थाने पहुंचकर पुलिस को अपने जुर्म की जानकारी दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

मोदीनगर थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी में राहुल शर्मा अपने परिवार के साथ रहता था. परिवार में मां, पत्नी और 8 साल का बेटा है. राहुल के पिता आबकारी विभाग में दरोगा थे. रिटायरमेंट के बाद 2002 में पिता की मौत हो गई. पिता के मौत के बाद पेंशन राहुल की मां के खाते में आने लगी. राहुल का अक्सर अपनी मां से झगड़ा होते रहता था. राहुल को हमेशा शक रहता था कि उसकी मां पेंशन का पैसा बेटियों को दे दिया करती हैं. राहुल को डर था कि उसकी मां कहीं मकान भी बेटियों के नाम न कर दें. हफ्ते भर पहले राहुल ने अपनी मां के साथ मारपीट भी की थी और तभी से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था.

अमित सक्सेना, ACP मोदीनगर (ETV Bharat)

शुक्रवार को राहुल ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया. शनिवार दोपहर तकरीबन 12:00 बजे राहुल ने धारदार हथियार से गला रेत कर अपनी मां की हत्या कर दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. राहुल काफी देर तक शव के पास बैठा रहा. कुछ देर बाद थाने पहुंचा और बोला कि अपनी मां को परमात्मा के पास भेज दिया है. मुझे कुछ कहना मत मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं.

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना के मुताबिक, थाना मोदीनगर के फफराना रोड पर जनता कॉलोनी के एक व्यक्ति राहुल शर्मा द्वारा थाना मोदीनगर पर आकर सूचना दी गई कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है. सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रकरण सही पाया गया. इसने अपनी मां की गला रेतकर हत्या की है. प्रकरण में पंचायतनामा की कार्रवाई कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी मां की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी. इनके पति आबकारी विभाग में ए.एस.आई. के पद पर थे, लगभग 23 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी है. हत्या किये जाने के कारण का विषय में जांच की जा रही है और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

