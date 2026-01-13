ऑनलाइन गेम की लत में बेटा बना हैवान, पिता की बेरहमी से कर दी हत्या
सरायकेला-खरसावां जिला में एक पुत्र बेटे ने पिता की हत्या कर दी.
Published : January 13, 2026 at 9:33 PM IST
सरायकेला: जिला से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां गम्हरिया थाना क्षेत्र के टायो कॉलोनी में एक बेटे ने अपने ही पिता की नृशंस हत्या कर दी. ये घटना मंगलवार की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
आरोपी बेटा ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत का शिकार था, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था. मृतक की पहचान 55 वर्षीय रामा नाथ दास के रूप में हुई है, जो टीजीएस के कर्मचारी थे और हाल ही में उन्होंने ईएसएस लिया था.
मंगलवार को पुत्र मनसा दास ने घर में रखी दावली (धारदार हथियार) से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हत्या इतनी क्रूर थी कि आरोपी ने पिता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों के साथ-साथ उनके गुप्तांग को भी काट डाला. मौके पर मौजूद दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए.
हत्या के बाद शव के पास ही बैठा रहा आरोपी
इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद मनसा दास कहीं भागा नहीं, बल्कि अपने पिता के क्षत-विक्षत शव के पास ही बैठा रहा. बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसने बिना किसी प्रतिरोध के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. सूचना मिलने पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की.
गेमिंग की लत ने छीना युवक का विवेक
एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के अनुसार, मनसा दास लंबे समय से मोबाइल गेमिंग का आदी था और अक्सर अकेला रहना पसंद करता था. गेमिंग के जुनून का असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इस कदर था कि तीन साल पहले भी उसने छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था.
घर की स्थिति भी काफी तनावपूर्ण थी. मृतक की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था और पुत्रवधू भी पारिवारिक विवाद के कारण अलग रह रही थी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के अन्य संभावित कारणों की तलाश में जुटी है.
