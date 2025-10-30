ETV Bharat / state

बीमा पॉलिसी की रकम पाने के लिए मां ने कराई थी बेटे की हत्या; गैंगस्टर प्रेमी और उसके भाई दिया था साथ, तीनों गिरफ्तार

बेटे प्रदीप की हत्या के मामले में मां ममता गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात: जिले के बरौर थानाक्षेत्र में 23 वर्षीय प्रदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने मां समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मां ने बेटे की हत्या बीमा पॉलिसी क्लेम की रकम लेने के लिए की थी. तीनों ने हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. पुलिस ने सिम से की लाश की शिनाख्त: रविवार की रात को कानपुर इटावा हाईवे किनारे अंगदपुर के रहने वाले 23 वर्षीय प्रदीप उर्फ सुक्खा का शव बरामद हुआ था. परिजनों ने गांव के रहने वाले इशू उर्फ मयंक और उसके भाई ऋषि कटियार पर हत्या का आरोप लगाया था. प्रदीप पिछले कई साल से आंध्र प्रदेश में काम कर रहा था. वह दीपावली पर घर आया था. रविवार को रात को ईशु और ऋषि प्रदीप को अपने साथ कार से ले गए थे. जानकारी देतीं एसपी श्रद्धा पांडेय (Video Credit: ETV Bharat) लाश के पास फोन और सिम पड़ा था: इसके बाद वह वापस नहीं लौटा और फिर रविवार (26 अक्टूबर) देर रात पुलिस की पीआरवी टीम को गश्त के दौरान उसका शव मिला था. शव के पास ही उसका फोन और सिम पड़ा मिला था. पुलिस ने उसका सिम अपने फोन में डाल कर परिवार के लोगों को सूचना दी. उसकी शिनाख्त बरौर थाना क्षेत्र के गांव अंगदपुर के रहने वाले प्रदीप उर्फ सुक्खा के रूप में हुई थी. प्रदीप के पिता की 4 साल पहले मौत हो गई थी: परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. गुरुवार को पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि प्रदीप उर्फ सुक्खा के पिता संदीप की 4 साल पहले मौत हो गई थी. प्रदीप अपने बाबा के पास रहता था, जबकि उसकी मां ममता देवी अलग रहती थी.