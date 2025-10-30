बीमा पॉलिसी की रकम पाने के लिए मां ने कराई थी बेटे की हत्या; गैंगस्टर प्रेमी और उसके भाई दिया था साथ, तीनों गिरफ्तार
एसपी श्रद्धा पांडेय ने कहा, 23 वर्षीय प्रदीप की हत्या के मामले में उसकी मां, मां के प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 3:24 PM IST
कानपुर देहात: जिले के बरौर थानाक्षेत्र में 23 वर्षीय प्रदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने मां समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मां ने बेटे की हत्या बीमा पॉलिसी क्लेम की रकम लेने के लिए की थी. तीनों ने हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.
पुलिस ने सिम से की लाश की शिनाख्त: रविवार की रात को कानपुर इटावा हाईवे किनारे अंगदपुर के रहने वाले 23 वर्षीय प्रदीप उर्फ सुक्खा का शव बरामद हुआ था. परिजनों ने गांव के रहने वाले इशू उर्फ मयंक और उसके भाई ऋषि कटियार पर हत्या का आरोप लगाया था. प्रदीप पिछले कई साल से आंध्र प्रदेश में काम कर रहा था. वह दीपावली पर घर आया था. रविवार को रात को ईशु और ऋषि प्रदीप को अपने साथ कार से ले गए थे.
लाश के पास फोन और सिम पड़ा था: इसके बाद वह वापस नहीं लौटा और फिर रविवार (26 अक्टूबर) देर रात पुलिस की पीआरवी टीम को गश्त के दौरान उसका शव मिला था. शव के पास ही उसका फोन और सिम पड़ा मिला था. पुलिस ने उसका सिम अपने फोन में डाल कर परिवार के लोगों को सूचना दी. उसकी शिनाख्त बरौर थाना क्षेत्र के गांव अंगदपुर के रहने वाले प्रदीप उर्फ सुक्खा के रूप में हुई थी.
प्रदीप के पिता की 4 साल पहले मौत हो गई थी: परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. गुरुवार को पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि प्रदीप उर्फ सुक्खा के पिता संदीप की 4 साल पहले मौत हो गई थी. प्रदीप अपने बाबा के पास रहता था, जबकि उसकी मां ममता देवी अलग रहती थी.
आंध्रप्रदेश में चाट बताशे का ठेला लगाता था: प्रदीप आंध्रप्रदेश में चाट बताशे का ठेला लगाता था. दीपावली पर प्रदीप अपने घर बाबा के पास आया था. रविवार की रात प्रदीप अपने घर से निकला, फिर वापस नहीं आया. इसके बाद प्रदीप का शव कानपुर हाइवे पर पड़ा मिला था. शव मिलने के बाद प्रदीप के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
ममता के मयंक से प्रेम संबंध थे: पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि जांच में पता चला कि प्रदीप की हत्या उसकी मां ममता देवी ने अपने गैंगस्टर प्रेमी ईशु उर्फ मयंक और उसके भाई ऋषि कटियार के साथ मिलकर की थी. ममता ने बताया कि उसके पति संदीप की मौत 4 साल पहले हो गई थी. पड़ोस में रहने वाले मयंक से उसके प्रेम संबंध हो गए थे. प्रदीप ने उसको मयंक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और वह विरोध करने लगा था. उसने बात करनी बंद कर दी थी.
चार बीमा पॉलिसी करायी थीं: प्रदीप को वह भी कानपुर आता था, तो सिर्फ अपने बाबा के पास आता था. मां के पास नहीं जाता था. ममता और मयंक ने प्लान बनाकर प्रदीप की 4 बीमा पॉलिसी अलग-अलग तिथियों में कराई थीं. कुछ बीमा पॉलिसियों की किश्त जमा कर दी थीं. उनका प्लान था कि दीपावली पर जब प्रदीप घर आएगा, तो उसकी हत्या कर उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा.
प्रेमी ने उगला मां का प्लान: हत्या के समय ममता कहीं चली जाएगी. इससे किसी को शक नहीं होगा. प्रदीप कभी कभी शराब भी लेता था. शराब पीने के बाद उसको होश नहीं रहता था. दीपावली की रात उन्होंने प्रदीप को घर से ले जाकर खूब शराब पिलाई.
हथौड़े से सिर पर वार करके हत्या की थी: इसके बाद हथौड़े से सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी. शव मिलने के बाद ममता के ससुर ने ऋषि और मयंक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया. पूछताछ में मयंक और ऋषि ने ममता का नाम उगल दिया. पुलिस मयंक और ऋषि को पहले ही जेल भेज चुकी थी. गुरुवार को पुलिस ने उसकी मां को भी जेल भेज दिया.
