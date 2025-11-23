ETV Bharat / state

'अभी मैं जिंदा हूं' कलयुगी बेटे ने जिंदा मां का बनवा दिया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट.. संपत्ति भी हड़पी, जानें कैसे हुआ खुलासा

गया में कलयुगी बेटे ने जिंदा मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाकर सारी संपत्ति हड़प ली. पीड़ित मां ने न्याय की गुहार लगाई है. पढ़ें-

fake death certificate in Gaya
गया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 10:57 AM IST

गया: बिहार के गया शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया. एक बेटे ने संपत्ति हड़पने के लालच में अपनी जिंदा मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली. पीड़ित मां अभी पूरी तरह जिंदा हैं और इस कलयुगी करतूत के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रही हैं.

कहां का है मामला: यह दिल दहला देने वाला मामला गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई बाग मोहल्ले का है. पीड़ित महिला मीना देवी ने बताया कि उनका बड़ा बेटा दिलीप प्रसाद ने उनकी अनुपस्थिति में नगर निगम और अंचल कार्यालय में फर्जी कागजात जमा कर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया. इस आधार पर उसने मां के नाम की सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करा ली.

पीड़ित मां ने न्याय की गुहार लगाई (ETV Bharat)

“अभी मैं जिंदा हूं, बेटे ने जीते जी मार डाला”: आंसुओं से भरी आंखों से मीना देवी ने कहा, “धन के लालच में मेरा बेटा मुझे जीते जी मार चुका है. मैं अभी छोटे बेटे के साथ रांची में रह रही हूं, लेकिन दिलीप ने यही मौका देखकर मुझे मृत घोषित कर दिया. अब वह और उसकी पत्नी कहते हैं कि मां मर चुकी है, संपत्ति लिखकर गई है.”

“अभी मैं पूरी तरह जिंदा हूं, लेकिन मेरा बेटा दिलीप मुझे जीते जी मार चुका है। जिसने मां को कागजों पर मृत घोषित कर दिया, उसे मेरे घर में एक ईंट तक नहीं दूंगी.”-मीना देवी, पीड़ित मां

छोटे बेटे ने खोला पूरा राज: मीना देवी के छोटे पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने बताया, “मां मेरे साथ रांची में रह रही थीं. इसी बीच बड़े भाई दिलीप प्रसाद ने खुद को इकलौता वारिस बताकर मां का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली. नगर निगम और अंचल कार्यालय में कोई सत्यापन नहीं किया गया.”

“मां मेरे साथ रांची में थीं, बड़े भाई ने फायदा उठाया. खुद को इकलौता वारिस बताकर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली.”-धर्मेंद्र कुमार, छोटा बेटा

अब बेटे को कुछ नहीं दूंगी - मां का ऐलान: गुस्से और दर्द से भरी मीना देवी ने साफ कहा, “जिस बेटे ने मुझे जीते जी मृत घोषित कर दिया, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है. मैं उसे संपत्ति में एक ईंट तक नहीं दूंगी. पूरा मकान किराए पर दूंगी और उसी से अपना गुजारा करूंगी. वह घर खाली करे, बस यही चाहती हूं.”

fake death certificate in Gaya
“अभी मैं जिंदा हूं, बेटे ने जीते जी मार डाला” (ETV Bharat)

डीएम-एसएसपी से लगाई गुहार: पीड़िता मीना देवी और छोटा बेटा धर्मेंद्र कुमार ने डीएम और एसएसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है. उन्होंने कहा कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर की गई संपत्ति ट्रांसफर रद्द की जाए और दिलीप प्रसाद को घर से बेदखल किया जाए. कोतवाली थाने में भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

नगर निगम और अंचल कार्यालय पर उठे सवाल: इस मामले में सबसे बड़ा सवाल नगर निगम और अंचल कार्यालय की लापरवाही पर उठ रहा है. बिना किसी सत्यापन के मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया? बिना मूल दस्तावेज और जीवित व्यक्ति की मौजूदगी के संपत्ति कैसे ट्रांसफर हो गई? प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कटघरे में हैं.

क्या कहते हैं मेयर?: गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कहा, “इस तरह का गंभीर मामला संज्ञान में आया है. इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.” फिलहाल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

“यह बहुत गंभीर मामला है. पूरी जांच कराई जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.”- वीरेंद्र कुमार, मेयर

