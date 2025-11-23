ETV Bharat / state

'अभी मैं जिंदा हूं' कलयुगी बेटे ने जिंदा मां का बनवा दिया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट.. संपत्ति भी हड़पी, जानें कैसे हुआ खुलासा

गया: बिहार के गया शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया. एक बेटे ने संपत्ति हड़पने के लालच में अपनी जिंदा मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली. पीड़ित मां अभी पूरी तरह जिंदा हैं और इस कलयुगी करतूत के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रही हैं.

कहां का है मामला: यह दिल दहला देने वाला मामला गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई बाग मोहल्ले का है. पीड़ित महिला मीना देवी ने बताया कि उनका बड़ा बेटा दिलीप प्रसाद ने उनकी अनुपस्थिति में नगर निगम और अंचल कार्यालय में फर्जी कागजात जमा कर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया. इस आधार पर उसने मां के नाम की सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करा ली.

पीड़ित मां ने न्याय की गुहार लगाई (ETV Bharat)

“अभी मैं जिंदा हूं, बेटे ने जीते जी मार डाला”: आंसुओं से भरी आंखों से मीना देवी ने कहा, “धन के लालच में मेरा बेटा मुझे जीते जी मार चुका है. मैं अभी छोटे बेटे के साथ रांची में रह रही हूं, लेकिन दिलीप ने यही मौका देखकर मुझे मृत घोषित कर दिया. अब वह और उसकी पत्नी कहते हैं कि मां मर चुकी है, संपत्ति लिखकर गई है.”

“अभी मैं पूरी तरह जिंदा हूं, लेकिन मेरा बेटा दिलीप मुझे जीते जी मार चुका है। जिसने मां को कागजों पर मृत घोषित कर दिया, उसे मेरे घर में एक ईंट तक नहीं दूंगी.”-मीना देवी, पीड़ित मां

छोटे बेटे ने खोला पूरा राज: मीना देवी के छोटे पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने बताया, “मां मेरे साथ रांची में रह रही थीं. इसी बीच बड़े भाई दिलीप प्रसाद ने खुद को इकलौता वारिस बताकर मां का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली. नगर निगम और अंचल कार्यालय में कोई सत्यापन नहीं किया गया.”

“मां मेरे साथ रांची में थीं, बड़े भाई ने फायदा उठाया. खुद को इकलौता वारिस बताकर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली.”-धर्मेंद्र कुमार, छोटा बेटा