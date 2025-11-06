पढ़ाई के लिए बोलती थी मां, बेटे ने कर दी हत्या, खौफनाक रहा मंजर
शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के बरकछ गांव का मामला. मां ने बेटे को पढ़ाई के लिए बोला, जिस पर गुस्सा होकर बेटे ने मां पर लाठी डंडों से पीट-पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया.
शहडोल: शहडोल से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. जिसमें एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना की जो वजह सामने आई है वह हैरान करने वाली है.
बेटे ने कर दी मां की हत्या
मामला शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के बरकछ गांव का है. जहां एक नाबालिग लड़के ने अपने 40 वर्षीय मां की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मां ने बेटे को पढ़ाई के लिए बोला, जिस पर गुस्सा होकर बेटे ने मां पर लाठी डंडों से पीट-पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद एक दिन तक किसी को इसकी जानकारी ही नहीं हो सकी.
इस घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ब्यौहारी थाने को दी. पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा तुड़वाया तो मंजर देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं. पुलिस ने शव का पंचनामा करवाया और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.
बदला हुआ था बेटे का व्यवहार
आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि जो आरोपी नाबालिग है. कुछ दिन से उसके व्यवहार में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा था. मां और बेटे के बीच अक्सर ही विवाद होता रहता था. हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक बेटा अपनी मां की जान ले सकता है. मामले में ब्यौहारी थाने के पुलिसकर्मी ऋषभ चारी ने बताया कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है. अभी कारण का पता नहीं चल सका है, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.