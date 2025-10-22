ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में बेटे ने की मां की हत्या, कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, चरित्र पर करता था शक

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा के गांव डूडा में एक बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली है.

Son kills mother in Ladwa Kurukshetra with an axe search for the accused son continues
कुरुक्षेत्र में बेटे ने की मां की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 4:45 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाडवा क्षेत्र के गांव डूडा में एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है. आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. कुरुक्षेत्र पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही फरार चल रहे आरोपी बेटे की तलाश भी जारी है.

बेटे ने की मां की हत्या : जानकारी देते हुए डीएसपी लाडवा रणधीर सिंह ने बताया कि देर रात पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि गांव डूडा में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की. मृतक महिला का एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

"बेटे को चरित्र पर शक था" : पुलिस को दिए गए अपने बयान में डूडा गांव के रहने वाले हरिचंद ने बताया कि "उसके पड़ोस में पारिवारिक विवाद के कारण पति और उसकी पत्नी अलग-अलग रहते हैं. उनका बड़ा बेटा जहां विदेश में रहता है, वहीं उनका छोटा बेटा अपने पिता के साथ गांव में ही रहता है. बेटे को अपनी मां के चरित्र पर शक था जिसके चलते 21 अक्टूबर की रात को आरोपी बेटे ने कुल्हाड़ी से अपनी मां पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है."

