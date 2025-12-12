ETV Bharat / state

एक कप चाय की डिमांड ने पहुंचाया जेल, मां ने किया था इनकार तो बेटे ने दी खौफनाक सजा

यह एमसीबी जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना है. लामीगोड़ा गांव में 10 दिसंबर की सुबह हत्या हुई. पोंडी पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कि और हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है. चाय बनाने की मामूली बात पर हुए विवाद के बाद बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मां ने बेटे की एक कप चाय की डिमांड पूरी नहीं की. इस बात से बेटा इतना बिगड़ा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर ली. मां की हत्या के जुर्म में अब बेटा सलाखों के पीछे है.

मृतका का नाम शांति बाई (65 वर्ष) है. वह अपने घर में थी. सुबह करीब 9 बजे बेटे अर्जुन सिंह (34 वर्ष) ने शांति बाई को चाय बनाने को कहा. शांति बाई के इनकार करने पर दोनों में बहस शुरू हो गई. इसके बाद गुस्से में आरोपी ने घर में रखे लोहे की फरसी से मां के गर्दन और कान के पास कई वार कर उसकी हत्या कर दी.

जेल पहुंचा कलयुगी बेटा

इस मामले की रिपोर्ट पर थाना पोड़ी में अपराध दर्ज किया गया. पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपिका मिंज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पोड़ी निरीक्षक जवाहरलाल गायकवाड़ ने तुरंत कार्यवाही शुरू की.

थाना प्रभारी निरीक्षक जवाहर लाल गायकवाड़ ने बताया कि कुछ ही घंटों में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की फरसी को जब्त किया गया है. सभी जरुरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.