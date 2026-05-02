उन्नाव में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या; जमीन के विवाद में उठाया यह खौफनाक कदम
सोहरामऊ थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि मृतक की पहचान गंगाप्रसाद (53) निवासी बगहा मुस्तफाबाद के तौर पर हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 7:15 AM IST
उन्नाव: जमीन के विवाद में बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी. बेटे ने गुस्से में आकर पिता पर चापड़ से हमला किया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है. घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बगहा मुस्तफाबाद गांव की है.
सोहरामऊ थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि मृतक की पहचान गंगाप्रसाद (53) निवासी बगहा मुस्तफाबाद के तौर पर हुई है. हत्या का आरोप इनके बेटे धर्मेंद्र पर लगा है. आरोपी धर्मेंद्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं.
उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनाती की है.
पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक गंगाप्रसाद के 4 बेटे हैं. दूसरे नंबर के बेटे धर्मेंद्र पर हत्या का आरोप है. गंगाप्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे, जबकि उनका बेटा धर्मेंद्र इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा था. इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.
ग्रामीणों के मुताबिक, गुरुवार देर रात एक बार फिर इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र ने आपा खो दिया और पास में रखे चापड़ से अपने पिता पर हमला कर दिया.
हमला इतना गंभीर था कि गंगाप्रसाद की गर्दन पर गहरा वार हुआ, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सुबह होते ही जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही सोहरामऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है.
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