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उन्नाव में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या; जमीन के विवाद में उठाया यह खौफनाक कदम

उन्नाव में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: जमीन के विवाद में बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी. बेटे ने गुस्से में आकर पिता पर चापड़ से हमला किया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है. घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बगहा मुस्तफाबाद गांव की है.

सोहरामऊ थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि मृतक की पहचान गंगाप्रसाद (53) निवासी बगहा मुस्तफाबाद के तौर पर हुई है. हत्या का आरोप इनके बेटे धर्मेंद्र पर लगा है. आरोपी धर्मेंद्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं.

उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनाती की है.

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक गंगाप्रसाद के 4 बेटे हैं. दूसरे नंबर के बेटे धर्मेंद्र पर हत्या का आरोप है. गंगाप्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे, जबकि उनका बेटा धर्मेंद्र इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा था. इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.