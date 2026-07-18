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बुलंदशहर में बेटे की हैवानियत; शराब पीने से रोका तो पिता को फावड़े से काट डाला

बुलंदशहर में बेटे की हैवानियत, शराब पीने से टोका, तो पिता को फावड़े से काटकर मार डाला ( Photo Credit; ETV Bharat )