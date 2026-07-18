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बुलंदशहर में बेटे की हैवानियत; शराब पीने से रोका तो पिता को फावड़े से काट डाला

आरोपी पुष्पेंद्र को शराब पीने की लत थी, पिता के मना करने पर आपा खो बैठा और हत्या कर दी

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बुलंदशहर में बेटे की हैवानियत, शराब पीने से टोका, तो पिता को फावड़े से काटकर मार डाला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:33 PM IST

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बुलंदशहर: जनपद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है. यहां नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा मोहल्ले में शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे एक बेटे ने मामूली बात पर अपने बुजुर्ग पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह है कि पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बेटे को शराब पीने से रोका था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बुलंदशहर में बेटे की हैवानियत, शराब पीने से टोका, तो पिता को फावड़े से काटकर मार डाला (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, मोहल्ला देवीपुरा में रहने वाले 38 वर्षीय पुष्पेंद्र को शराब पीने की लत थी. शनिवार शाम करीब 5:30 बजे उसने शराब पी रखी थी, उसके बाद और शराब पीने की जिद कर रहा था, जिस पर उसके 68 वर्षीय पिता रामप्रताप ने उसे ऐसा करने से मना किया और समझाने की कोशिश की. पिता की यह नसीहत पुष्पेंद्र को इतनी नागवार गुजरी कि वह आपा खो बैठा.

उसके बाद आरोपी ने घर में रखे फावड़े को उठाकर अपने बुजुर्ग पिता पर हमला कर दिया, उसने पिता के गले और सिर पर फावड़े से कई वार किए, जिससे रामप्रताप लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

वारदात के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. वारदात में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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