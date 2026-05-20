महासमुंद के सरायपाली में बेटे ने ली पिता की जान
पिता पर हमला करने के बाद बेहोश पिता को छोड़कर आरोपी बेटा फरार हो गया और दूसरे गांव में जाकर छिप गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 10:46 AM IST
महासमुंद: सरायपाली थाना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है.रिसेकेला गांव में एक बेटे ने अपने पिता पर ईंटों से ऐसा हमला किया कि उनकी मौत हो गई.
महासमुंद पुलिस ने घटना की जानकारी मिली. पुलिस के अनुसार 18 मई 2026 को गांव के हरजीत चौहान ने सूचना दी कि रिसेकेला निवासी जयलाल सागर उर्फ जयलाल चौहान (48 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. सूचना मिलते ही सरायपाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की.
विवाद के बाद बेटे ने पिता पर किया ईंट से हमला
जांच के दौरान पुलिस ने जब शव का निरीक्षण किया तो मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले.मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने गहन पूछताछ और जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि 17 मई की रात जयलाल चौहान और उसके बेटे अजय सागर उर्फ अजय चौहान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.विवाद बढ़ने पर आरोपी अजय ने अपने पिता के साथ मारपीट की और घर की बाड़ी में पड़ी ईंट उठाकर उनके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में जयलाल चौहान गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया. परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
दूसरे गांव में छुपा था आरोपी बेटा, गिरफ्तार
पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि ईंट से किए गए घातक हमले के कारण पिता की मौत हुई. पुलिस ने आरोपी पुत्र अजय चौहान के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की.
सरायपाली पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी में जुटी हुई थी, इसी दौरान 18 मई की रात करीब 8 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम बोदापाली क्षेत्र में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी अजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.