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गोरखपुर में बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा

पिता के हत्यारे बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार.

बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा
बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:24 PM IST

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गोरखपुर: गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला में बुधवार को एक बेटे ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर, आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.

सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह के अनुसार, नौका टोला निवासी ब्रह्मदेव कनौजिया रात में अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. उसी दौरान सुबह के चार बजे उनके पुत्र गोलू ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, शोर सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह (Video credit: ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गई. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची गुलरिहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कि कार्यवाई शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों के अनुसार पिता-पुत्र के बीच पहले भी विवाद होने की चर्चाएं सामने आती रही हैं. हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक कारण क्या है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है. पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं. ग्रामीणों का कहना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक बेटा अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या कर देगा.

गुलरिहा थानाध्यक्ष अजीत पाल का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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