अलीगढ़ में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार, दूसरी शादी और संपत्ति विवाद बनी वजह, आरोपी गिरफ्तार
आरोपी बेटे ने अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया. बेटे ने पिता को बुलाकर हत्या की, फिर शव को फेंक दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:06 PM IST
अलीगढ़ : थाना क्वार्सी पुलिस ने ड्रेन के पास मिले अज्ञात शव की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है. हत्या के आरोप में मृतक के बेटे और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दूसरी शादी और संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रची और दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था.
17-18 जुलाई की रात थाना क्वार्सी क्षेत्र के ग्राम पंजीपुर के पास ड्रेन किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. जांच के दौरान मृतक की पहचान बादशाह अली पुत्र यासीन, निवासी नगला सरूआ, थाना चंडौस, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई. परिजनों की तहरीर पर थाना क्वार्सी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया, घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मृतक के बेटे रिहान और उसके दोस्त समीर को गिरफ्तार कर लिया. रिहान निवासी नगला सरूआ थाना चंडौस का रहने वाला है, जबकि समीर पुत्र रफीक निवासी लल्ला की सीढ़ी, जलालपुर, थाना रोरावर का निवासी है.
पूछताछ में रिहान ने पुलिस को बताया कि करीब 20 साल पहले उसके पिता बादशाह अली का निकाह उसकी मां नगीना से हुआ था. बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे परिवार में लगातार विवाद रहने लगा. उसकी मां और पिता के बीच संपत्ति को लेकर दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था. लगभग छह महीने पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद उसके पिता दूसरी पत्नी को उसी मकान में लाने और मकान उसके नाम करने की बात कहने लगे, जहां रिहान अपनी मां के साथ रहता था.
इसी बात से नाराज होकर रिहान ने अपने दोस्त समीर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. 17 जुलाई को उसने अपने पिता को मेलरोज चौराहे पर बुलाया. वहां से दोनों उन्हें नगला किला के पास ले गए, जहां कथित रूप से उनकी हत्या कर शव को ड्रेन के पास फेंक दिया, ताकि पहचान और घटना के खुलासे में देरी हो सके. थाना क्वार्सी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया.
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