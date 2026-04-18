ETV Bharat / state

कुकर्मी बेटे ने की पिता की हत्या, जशपुर में हुई खौफनाक वारदात

बागबहार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम हल्दी झरिया में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर जांच शुरू की. पुलिस को प्रारंभिक जांच में मृतक की पत्नी (जो आरोपी की सौतेली मां है) ने पुलिस को बताया कि आरोपी विजय कुमार नाग, उम्र 26 साल ने मृतक सदानंद नाग, उम्र 45 साल को जान से मार दिया. मृतक की पत्नी ने बताया कि आरोपी उनके पति की पहली पत्नी का बेटा है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ जो मारपीट तक पहुंच गया.

जशपुर: मामूली बात को लेकर घर में हुए विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. हत्या की इस वारदात से बागबहार थाना इलाके के ग्राम हल्दी झरिया के बढ़ई पारा में दहशत का मौहाल है.

जशपुर में हुई खौफनाक वारदात (ETV Bharat)

गुस्से ने पहुंचाया जेल

पीड़िता ने बताया कि विवाद के दौरान आरोपी विजय नाग ने गुस्से में नियंत्रण खो दिया और पास में रखी लकड़ी की फाड़ी उठाकर अपने पिता के सिर पर दे मारा. गंभीर चोट लगने से सदानंद नाग की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि मृतक की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई है.





आरोपी ने कबूला जुर्म, बताई पूरी कहानी

मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय नाग को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी ने बताया कि घटना के समय उसका पिता उसे काम नहीं करने को लेकर लगातार उलाहना दे रहा था और गुलेल में मिट्टी की गोली फंसाकर मारने का प्रयास कर रहा था. इसी बात से आक्रोशित होकर उसने आवेश में आकर यह घातक कदम उठा लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की फाड़ी को भी जब्त कर लिया है.





48 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल: एएसपी

पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य और आरोपी के स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे 18 अप्रैल 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि बागबहार थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते हुई इस हत्या के मामले में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी भी बरामद की गई है.