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जमीन विवाद में बेटे ने पिता की ईंट से कुचलकर की हत्या, थाने में किया सरेंडर

पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ, वैधानिक कार्रवाई में जुटी.

बेटे ने पिता की हत्या की
बेटे ने पिता की हत्या की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:17 AM IST

2 Min Read
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अलीगढ़: बरला थाना क्षेत्र के गांव दिलालपुर में पारिवारिक विवाद के चलते एक बेटे ने अपने ही पिता की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात के बाद आरोपी बेटे ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.


जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान उदयपाल सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि परिवार में खेत की जमीन को लेकर लंबे समय से पिता और बेटे के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि बेटे संजू ने गुस्से में आकर अपने पिता पर हमला कर दिया और ईंटों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब मृतक की बेटी अपने पिता को बचाने के लिए आगे आई तो आरोपी की पत्नी ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह बीच-बचाव नहीं कर सकी. इस दौरान आरोपी लगातार अपने पिता पर हमला करता रहा. वारदात के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फील्ड यूनिट टीम को भी बुलाया गया.


क्षेत्राधिकारी अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बेटे द्वारा मारपीट किए जाने से ही पिता की मौत हुई है. मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी संजू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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