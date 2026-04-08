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जमीन बंटवारे की लड़ाई जान पर आई, बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

गया: बिहार के गया में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस इस मामले में छानबीन करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. घटना मंगलवार की रात की बताई जाती है.

बेटे ने पीट-पीटकर पिता को मार डाला: यह घटना गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव की है. मृतक की पहचान लखन मांझी के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि जमीन बंटवारे को लेकर घरेलू कलह चल रहा था. आरोपी सुरेश मांझी अपने पिता लखन मांझी से नाराज चल रहा था. इसी बीच बीती रात को झगड़े के बाद अचानक पिता पर हमलावर हो गया.

क्या बोले परिजन?: मृतक के बड़े पुत्र नरेश मांझी ने बताया कि जमीन बंटवारे को लेकर रोज कलह हो रहा था. बार-बार कलह के बीच मारपीट भी हो रही थी. बीती रात को बंटवारे के विवाद को लेकर ही मेरा भाई सुरेश मांझी ने पिता (लखन मांझी) पर लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद वह फरार हो गया है.

"लाठी डंडे से उसने पिता को पीटना शुरू कर दिया. लाठी-डंडे से इतना प्रहार किया कि मौके पर ही लखन मांझी की मौत हो गई. जमीन को लेकर पिता-पुत्र में विवाद चल रहा था."- मृतक के परिजन