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जमीन बंटवारे की लड़ाई जान पर आई, बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

गया में बेटे ने पिता को मार डाला. जमीन बंटवारे को लेकर झगड़े के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है. पढ़ें..

Gaya Murder
गया में बेटे ने पिता की हत्या कर दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 8:56 PM IST

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गया: बिहार के गया में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस इस मामले में छानबीन करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. घटना मंगलवार की रात की बताई जाती है.

बेटे ने पीट-पीटकर पिता को मार डाला: यह घटना गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव की है. मृतक की पहचान लखन मांझी के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि जमीन बंटवारे को लेकर घरेलू कलह चल रहा था. आरोपी सुरेश मांझी अपने पिता लखन मांझी से नाराज चल रहा था. इसी बीच बीती रात को झगड़े के बाद अचानक पिता पर हमलावर हो गया.

क्या बोले परिजन?: मृतक के बड़े पुत्र नरेश मांझी ने बताया कि जमीन बंटवारे को लेकर रोज कलह हो रहा था. बार-बार कलह के बीच मारपीट भी हो रही थी. बीती रात को बंटवारे के विवाद को लेकर ही मेरा भाई सुरेश मांझी ने पिता (लखन मांझी) पर लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद वह फरार हो गया है.

"लाठी डंडे से उसने पिता को पीटना शुरू कर दिया. लाठी-डंडे से इतना प्रहार किया कि मौके पर ही लखन मांझी की मौत हो गई. जमीन को लेकर पिता-पुत्र में विवाद चल रहा था."- मृतक के परिजन

बुधवार को शव का पोस्टमार्टम: मंगलवार की रात को हुई इस घटना के बाद अतरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को कब्जे में लिया गया था. वही, पोस्टमार्टम के लिए शव को बुधवार को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. एसडीपीओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

"लखन मांझी की पीट-पीटकर हत्या की गई है. पुत्र के द्वारा ही घटना को अंजाम देने की बात बताई जा रही है. इस मामले को लेकर आरोपित पुत्र सुरेश मांझी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी कर ली जाएगी."- सुरेंद्र सिंह, एसडीपीओ, नीमचक बथानी

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