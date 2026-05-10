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लखनऊ में बेटे ने मां के प्रेमी को मार डाला, नाबालिग चाचा के साथ सिर कूंचा, अफेयर से था नाराज

डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया, 9 मई 2026 को असरफ नगर निवासी शुभम गौतम ने थाना बिजनौर में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई सूरज पुत्र स्व. रमेश की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है. सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. तीन विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. टीमों ने करीब 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्धों की तलाश शुरू की. लगातार जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात करीब 2 बजे ग्राम रसूलपुर इठुरिया नाले की पुलिया के पास से मुख्य आरोपी और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया.

लखनऊ : बिजनौर थाना क्षेत्र में शनिवार को सिर कूंचकर की गयी सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया है. युवक सूरज गौतम की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चापड़ और खून से सनी ईंट बरामद की गई है. हत्या का कारण मुख्य आरोपी की मां से मृतक सूरज गौतम का अवैध संबंध था. बेटे ने सूरज के साथ मां को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. बार-बार मना करने के बाद भी सूरज नहीं मान रहा था, जिससे आरोपी नाराज था.

आरोपी की मां से थे अवैध संबंध : पूछताछ में आरोपी ने बताया, उसकी मां और सूरज के बीच पिछले लगभग तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे. करीब दो महीने पहले उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. उस समय उसने लोकलाज के कारण कोई विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में सूरज को घर आने से मना किया. बावजूद सूरज का आना-जाना जारी रहा, जिससे वह नाराज था.

शराब पिलाने के बाद किया हमला : आरोपी ने बताया, उसने अपने नाबालिग रिश्तेदार (चाचा) के साथ मिलकर सूरज की हत्या की योजना बनाई. 8 मई को दोनों ने सूरज को बुलाया और शराब लाने के लिए पैसे दिए. इसके बाद वे लोग सूरज की बाइक से गांव के बाहर आम के बाग के पास स्थित एक सुनसान प्लॉट पर पहुंचे और शराब पीने लगे. योजना के तहत सूरज को अधिक शराब पिलाई गई. जब वह नशे में हो गया तो आरोपी ने पहले से छिपाकर रखे चापड़ से उसके चेहरे पर हमला कर दिया. सूरज ने भागने की कोशिश की लेकिन नशे के कारण गिर पड़ा. इसके बाद मुख्य आरोपी और उसके नाबालिग चाचा ने चापड़ और ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी.

हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद. (Photo Credit; ETV Bharat)

हत्या के बाद शादी समारोह में शामिल हुए : हत्या के बाद आरोपियों ने सूरज का मोबाइल फोन निकाल लिया और हत्या में प्रयुक्त चापड़ व खून लगी ईंट को पास के खेत में फेंक दिया. पूछताछ में यह भी सामने आया कि वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने अपने कपड़ों से खून के दाग धो दिए और उसी कपड़े में शादी समारोह में शामिल हुए, ताकि किसी को शक न हो. यहां तक कि पुलिस जांच के दौरान वे घटनास्थल पर भी पहुंचे थे. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी आठवीं तक पढ़ा है और एक मॉल में स्वीपर का काम करता है, जबकि नाबालिग आरोपी कक्षा नौ का छात्र है.

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