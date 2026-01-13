ETV Bharat / state

ऐसा क्या हुआ कि घर आकर बेटे ने तलवार से काट दी मां की गर्दन, शहडोल में दिल दहला देने वाली घटना

शहडोल : मध्य प्रदेश के शहडोल से एक कलयुगी बेटे की हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां उसने अपनी ही मां को तलवार मारकर मौत के घाट उतार दिया है. इस घटना से जहां पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, तो वहीं हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटा ही अपनी मां की जान का दुश्मन बन गया और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हुई है.

गर्दन पर तीन बार तलवार से वार

मामला शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कछियान टोला का है, जहां मोहन लोधी नाम के व्यक्ति ने सोमवार दोपहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद से उसके परिजन ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले भी हैरान और परेशान हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन लोधी ने अपनी मां मुन्नी बाई पर तब तलवार से हमला किया जब वह अपने घर के आंगन में डेली रूटीन का काम कर रही थी. मोहन लोधी तलवार लेकर आया और बिना कुछ बोले मां की गर्दन पर एक के बाद एक तीन बार कर दिए, हमले में मुन्नी बाई की मौके पर ही मौत हो गई है. मां की हत्या करने के बाद आरोपी खून से सनी तलवार हाथ में लेकर के घर के बाहर निकल गया और सड़क से जाने लगा, ये मंजर देख पड़ोस के लोग भी दहशत में आ गए और पुलिस को सूचना दी.