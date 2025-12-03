ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बेटे ने फावड़े से की मां की हत्या; पारिवारिक कलह ने ली मां की जान

एसपी सिटी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

फिरोजाबाद में बेटे ने फावड़े से की मां की हत्या.
फिरोजाबाद में बेटे ने फावड़े से की मां की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 8:03 AM IST

फिरोजाबाद: पारिवारिक विवाद में एक बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी. परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हत्यारोपी बेटे की तलाश तेज कर दी है. घटना फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर कोटला (बोहरनपुर) गांव की है.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मृतका मिथिलेश (45) पत्नी ललित सिंह को उसके ही बेटे हर्ष ने फावड़े से सिर पर वार कर दिया. इससे मिथिलेश की मौत हो गई है. मृतका पांच बच्चों की मां थीं. इनमें दो बेटे और तीन बेटियां हैं. बेटियों के नाम सपना, मुस्कान, खुशी और दो बेटे हर्ष और यश है.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह आरोपी हर्ष का किसी घरेलू मुद्दे को लेकर मां से विवाद हुआ था. शाम को फिर से झगड़ा होने लगा. इसी कहासुनी के बीच हर्ष ने गुस्से में आकर फावड़े से वार कर दिया, जिससे मां की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मृतका के परिजनों की तरफ से डायल 112 को घटना की जानकारी दी गई.

सूचना मिलते ही नारखी पुलिस, क्षेत्राधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. हत्यारोपी हर्ष की तलाश की जा रही है. एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद और सीओ अमरीश कुमार ने भी घटनास्थल का मुआयना किया.

एसपी सिटी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू कलह का प्रतीत होता है. परिजनों की तहरीर पर मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

